​Все грани мастерства

556
Марина МИХАЙЛОВА
фото Бориса БУЗИНА

Центральный госмузей РК, где проходил Almaty Fest, превратился в одну большую творческую площадку, поделенную на тематические зоны. На одной из них развернулись две международные ярмарки – ювелирная и изделий ручной работы. От ассортимента представленных изделий просто глаза разбегались.

Плоды своего мастерства привезли на фестиваль ремесленники из многих регионов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Турции и Японии. Пиалы и блюда, чайники и чашки, вазы и кувшины… Посуда из керамики и фарфора, расписанная узорами... Вся эта красота – работа потомственных мастеров, которые сумели сохранить своеобразие национального стиля.

Долго и с интересом гости выставки разглядывали войлочные коврики, игрушки, панно, чехлы, сапожки и сумочки. Как магниты манили украшения ручной работы. В их числе были уникальные изделия из серебра, созданные якутскими мастерами, золотые украшения с японским жемчугом и бриллиантами бельгийской огранки. Все, кто пришел на Almaty Fest , тоже могли проявить свои способности или поучиться рисованию, лепке, вязанию, посетить уроки фотодела, танца и даже театрального, циркового и кулинарного мастерства. От таких желающих просто отбоя не было: в тематических зонах на мастер-классы выстраивались очереди. Их преподали творческие центры, студии и школы города.

Эмоций и впечатлений добавили общение со зверятами в устроенном здесь контактном зоопарке, а еще различные конкурсы, викторины и шоу-программы. На импровизированной сцене с концертом выступили воспитанники международной академии искусств Golden Gate и группа Moneyken. Свои новые коллекции продемонстрировали Дом моды «Асыл-дизайн» и творчес­кая мастерская «Павлета».

Almaty Fest призван приобщить максимально широкий круг людей разных возрастов к различным видам домашнего творчества.

Популярное

Все
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Эффект ощутим, экономия налицо
По лучшим мировым стандартам
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
В Аккайын пришел природный газ
«Реал» приедет в Алматы
Есть альтернатива бумажным процедурам
Когда покрасить – значит защитить
Цепная реакция тарифного роста
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Свобода возможна лишь в правовом поле
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
В приоритете цифровая безопасность
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
Кубок Senat Open разыграли в Астане
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]