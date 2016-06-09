фото Бориса БУЗИНА

Центральный госмузей РК, где проходил Almaty Fest, превратился в одну большую творческую площадку, поделенную на тематические зоны. На одной из них развернулись две международные ярмарки – ювелирная и изделий ручной работы. От ассортимента представленных изделий просто глаза разбегались.

Плоды своего мастерства привезли на фестиваль ремесленники из многих регионов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Турции и Японии. Пиалы и блюда, чайники и чашки, вазы и кувшины… Посуда из керамики и фарфора, расписанная узорами... Вся эта красота – работа потомственных мастеров, которые сумели сохранить своеобразие национального стиля.

Долго и с интересом гости выставки разглядывали войлочные коврики, игрушки, панно, чехлы, сапожки и сумочки. Как магниты манили украшения ручной работы. В их числе были уникальные изделия из серебра, созданные якутскими мастерами, золотые украшения с японским жемчугом и бриллиантами бельгийской огранки. Все, кто пришел на Almaty Fest , тоже могли проявить свои способности или поучиться рисованию, лепке, вязанию, посетить уроки фотодела, танца и даже театрального, циркового и кулинарного мастерства. От таких желающих просто отбоя не было: в тематических зонах на мастер-классы выстраивались очереди. Их преподали творческие центры, студии и школы города.

Эмоций и впечатлений добавили общение со зверятами в устроенном здесь контактном зоопарке, а еще различные конкурсы, викторины и шоу-программы. На импровизированной сцене с концертом выступили воспитанники международной академии искусств Golden Gate и группа Moneyken. Свои новые коллекции продемонстрировали Дом моды «Асыл-дизайн» и творчес­кая мастерская «Павлета».

Almaty Fest призван приобщить максимально широкий круг людей разных возрастов к различным видам домашнего творчества.