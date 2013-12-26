Все грани памятных монет

Они были приурочены к разным датам и событиям и уже разошлись по коллекциям, как «горячие пирожки». В том числе и по зарубежным коллекциям. Отечественные монеты благодаря их прекрасному дизайну и высокому качест­ву чеканки завоевали международное признание. Неудивительно, что некоторые выпуски памятных, коллекционных монет чеканятся либо по заказам иностранных компаний, либо тиражом, большая часть которого реализуется за рубежом. С одной стороны, этот факт объясняется тем, что в Казахстане не много коллекционеров, с другой – и этим можно по праву гордиться – тем, что Казахстанский монетный двор не боится применять новые технологии, создавая поистине монетные шедевры, которые очень интересны нумизматам. Использование редких металлов, драгоценных камней, изящная чеканка в сочетании с творческим замыслом дизайнеров снискали отечественным монетам мировую славу. И коллекция международных престижных наград – тому подтверждение. Считается, что такие редкие монеты, а они все выпускаются очень ограниченным тиражом и т олько один раз, становятся прекрасным подарком, хорошей инвестицией, поскольку год от года растут в цене. Коллекционеры это точно знают. Ну а мы в канун Нового года поговорим об этих свойствах коллекционных, памятных монет с заместителем директора департамента по работе с наличными деньгами НБ РК Андреем БАЛАХМЕТОВЫМ.

Подарок

– Андрей Александрович, люди выбирают презенты, но мало кто догадывается, что можно сделать подарок-инвестицию, приобретя памятные монеты, изготовленные из драгоценных металлов. Например, посвященные знакам Зодиака, Восточному календарю. Есть ли такие серии?

– Такие монеты действительно могут стать прекрасным подарком-инвестицией, поскольку их художественная и инвестиционная ценность высока. Причем с вероятной перспективой рос­та. Национальный банк выпускает в обращение такие монеты: перед каж­дым Новым годом серия «Восточный календарь» пополняется памятными монетами из золота и серебра с дизайном в зависимости от наступающего года по Восточному календарю. Многие знают, что в начале декабря были выпущены в обращение монеты «Год Лошади» из золота и серебра. Каждый желающий может порадовать своих родных и близких таким подарком на Новый год. Добавлю, что это уже четвертая пара монет proof качества, продолжающая серию чеканов «Восточный календарь». Ранее были отчеканены монеты, посвященные годам Кролика, Дракона, Змеи.

Новые монеты также отчеканены в форме двенадцатигранника с идентичным изображением лицевых и оборотных сторон и номиналом 500 тенге. На аверсе монет в центральной части изображены мифологические символы созвездий звездной карты небосвода, на оборотной стороне – изображение лошади, которая является символом 2014 года.

Приобрести их, так же как чеканы других серий, можно во всех филиалах Национального банка. Информацию об их наличии можно найти на сайте НБ РК в разделе «Национальная валюта» во вкладке «Монеты из драгоценных металлов, реализуемые в филиалах НБ РК». Но нужно помнить, что тираж их ограничен. В частности, серебряная монета «Год Лошади» выпущена тиражом 5 тысяч штук, а одноименная золотая – 3 тысячи штук. Все они выпускаются в сувенирной упаковке, что обеспечивает их сохранность, и снабжены номерным сертификатом качества НБ РК на государственном, русском и английском языках.

– Какие еще серии выпускались Нацбанком и насколько они были популярны у нумизматов?

– Особенной популярностью среди нумизматов пользуется серия с оригинальным названием «Золото номадов». А также серебряные монеты таких серий, как «150-летие Абая Кунанбаева», «Красная книга Казахстана», «Обряды, национальные игры Казахстана». То есть серии, рассказывающие о стране, истории, самобытности народа. И это очень важная миссия монет. Пользуются также высоким международным спросом серии «Великие полководцы», «Фауна Казахстана» и «Растительный мир Казахстана».

Посол страны

– Сколько читаю сообщений о выпуске коллекционных монет, столько и обращаю внимание на то, что часть их выпускается преимущественно для реализации за рубежом. У нас нет коллекционеров или наши монеты столь популярны за рубежом, что спрос выше отечественного?

– В Казахстане, как и в любой другой стране, есть нумизматы и коллекционеры, и большая часть коллекционных монет выпускается, прежде всего, для них и реализуется на внутреннем рынке Казахстана. Монеты, выпущенные КМД, неизменно вызывают большой интерес среди специалистов и коллекционеров. А их качество высоко оценивается на престижных выставках монетных дворов. КМД часто принимает участие в международных монетных программах, повышая популярность монет Казахстана на зарубежных рынках, и наравне с этим получает заказы на изготовление монет от других центральных банков.

– Поясним читателям, в чем разница: коллекционные, памятные, инвестиционные монеты?

– Инвестиционные монеты – это монеты национальной валюты, изготовленные из драгоценных металлов, являющиеся объектом инвестирования, а также законным платежным средством. К ним относятся чеканы таких серий, как «Шелковый путь», «Золотой барс» и «Серебряный барс».

Коллекционные – это юбилейные, памятные и иные монеты национальной валюты специального чекана, при изготовлении которых применяются сложные технологии и методы художественного оформления, придающие им специфические свойства, которые представляют определенный интерес для коллекционирования. Коллекционные монеты изготавливаются из драгоценных и недрагоценных металлов. Кроме инвестиционного роста стоимос­ти драгоценных металлов, существует нумизматическая или историческая ценность коллекционной монеты, которая определяется такими факторами, как тираж, дизайн, тематика, срок с момента выпуска и высокое качество изготовления. К ним из казахстанских серий относятся: «Золото номадов», «Красная книга Казахстана», «Флора и фауна Казахстана», «Космос», «Обряды, национальные игры» и другие.

Призеры

– Монеты Казахстана неоднократно получали награды на различных международных конкурсах. Наверное, уже большая коллекция призов – не подсчитывали их?

– Действительно, наши банкноты и монеты благодаря использованию Банкнотной фабрикой и Монетным двором самых передовых технологий и высокому качеству изготовления достойно оцениваются на престижных выставках и различных конкурсах. Хотя в этой сфере мы еще новички: иные монетные дворы чеканят свои монеты столетиями.

Так, в 2007 году наши монеты приняли участие в конкурсе монетной продукции «Международный приз Vicenza Numismatica» (Италия), в котором участвовали 16 стран, направивших 39 монет. Этот значимый нумизматический конкурс награждает самую красивую монету, отчеканенную монетными дворами или государственными администрациями. Первый приз присуждается за эстетические аспекты и послание, которые несет монета, и Национальный банк выиграл в этом конкурсе с монетой «Космос».

Казахстанская монета «Всадник» из серии «Золото номадов» победила в номинации «Серебряная монета года». «Тюльпан Регеля» из серии «Растительный мир Казахстана» победила в номинации «Монета – лучший подарок», она же завоевала приз зрительских симпатий в конкурсе на лучшую монету стран СНГ и Балтии «Монетное созвездие-2007».

В 2009 году НБ РК принял участие в конкурсах монетной продукции «Международный приз Vicenza Numismatica» и международном конкурсе памятных монет «Монетное созвездие-2009». Памятная серебряная монета НБ РК «Фрагмент диадемы» заняла II место в номинации «Уникальное идейное решение» и решением жюри третьего международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие-2009» награждена соответствующим дипломом.

Памятная серебряная монета «Чингисхан» в 2009 году заняла II место в Италии «за изящество, с которым лицевая сторона монеты сочетается с выразительным изображением Чингисхана на оборотной». Решением жюри монета награждена призом Vicenza Numismatica, а в 2010 году получила награду «Монета года-2010» в номинации «Лучшая монета по исторической теме» на Всемирной денежной выставке в Берлине.

В 2012 году НБ РК также принял участие в Международном конкурсе монетной продукции Vicenza Numismatica. Памятная серебряная монета «Первый космонавт» серии монет «Космос» победила в номинации «Особый отзыв».

26 сентября 2013 года в Москве состоялась церемония награждения победителей и дипломантов седьмого международного конкурса памятных монет «Монетное созвездие-2013». Третье место в номинации «Монета года» заняла серебряная монета «Петроглифы Тамгалы» с золочением, представленная НБ РК. Организационным комитетом был вручен специальный приз Национальному банку за монетную серию «Достояние Республики». В эту серию входят четыре монеты: «Иссыкский вождь», «Байконур» и две серебряные монеты «Петроглифы Тамгалы». В ноябре 2013 года на 10-м Международном конкурсе Vicenza Numismatica серебряная монета «Байконур» заняла II место как лучшая монета в мире, отчеканенная в 2012 году. Монета «Байконур» была выбрана за оригинальную проработку символических объектов и комбинацию металлов, серебро и тантал, оригинально применяемых в высокотехнологичном производстве. Эта монета отражает значимые достижения в исследовании космоса и космодрома Байконур – одной из самых известных в мире стартовых космических площадок.

Инвестиция

– Монета как инвестиция. Это, наверное, в наше время очень ценная особенность. Национальный банк отслеживает, как меняется стоимость казахстанских монет на рынке?

– Стоимость коллекционных монет имеет несколько граней: историческую, художественную, антикварную и стои­мость металла. Мы можем говорить о последней характеристике, которая, конечно же, мониторится Нацбанком. Напомню, что цена реализации инвес­тиционных монет изменяется и устанавливается ежедневно в зависимости от текущей рыночной цены соответствующих металлов, установленной по утреннему фиксингу (цене) Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA – www.lbma.org.uk) и фактических затрат на изготовление. Информацию о цене инвестиционных монет можно получить в любом филиа­ле НБ РК. Расчет стоимости выкупа монет из драгоценных металлов определяется, исходя из утреннего фиксинга соответствующих драгоценных металлов в долларах США, установленного LBMA за одну тройскую унцию химически чистого драгоценного металла, и средневзвешенного биржевого курса тенге к доллару, сложившегося на основной сессии KASE.

– Можно ли сравнить доходность инвестиций в монеты с другими инструментами, которые предлагает рынок?

– Покупка коллекционных или инвестиционных монет из драгоценных металлов – это один из инструментов высокорискованного инвестирования. Поэтому сравнивать их с другими видами инвестирования, предлагаемыми рынком, не представляется возможным. По предлагаемым рыночным инструментам, например, по депозиту заранее известны все условия. То есть к определенному времени под определенный процент можно получить инвестиционную выгоду. Что нельзя сказать про монеты, по которым стои­мость выкупа формируется по цене металла и курсу тенге к иностранной валюте, сложившемуся на момент выкупа. Монеты можно реализовать на нумизматическом рынке. Но нужно учитывать, что этот рынок также непредсказуем и не является регулируе­мым. А цены на нем определяются, преимущественно, по иным, нежели цена металла, критериям.

– Вопрос обывателя: ну купил я монету, потратился, подержал лет пять, понадобились деньги, можно ли ее продать, где и по какой цене?

– Филиалы НБ РК осуществляют обратный выкуп инвестиционных монет после проведения экспертизы на установление металла, из которого изготовлена монета, пробы металла и его чистого веса в монете. Цена выкупа инвестиционных монет определяется, как я уже говорил, по утреннему фиксингу соответствующих драгоценных металлов и по средневзвешенному биржевому курсу тенге к иностранным валютам, сложившемуся на утренней сессии KASE, на дату сдачи монет в филиал для выкупа.

– Несколько лет тому назад Нацбанк предлагал мини-слитки из золота. Предложение в силе или их выпуск прекращен?

– Национальный банк разово реализовывал мини-слитки населению. Однако широкого распространения на рынке эта акция не получила. Наравне с этим одной из причин прекращения акции послужило отсутствие механизма выкупа и обращения мини-слитков. Кроме того, операции с мини-слитками – это не свойственная центральному банку функция.

– Некоторые из монет с драгоценными металлами, сложной техникой, использованием редких металлов столь хороши, что возникает желание превратить их, как в старину, в украшение. Но, наверное, в этом случае монеты теряют свою коллекционную и инвестиционную стоимость?

– На сайте НБ РК размещены рекомендации по хранению монет из драгоценных металлов, согласно которым изделия из драгоценных металлов должны храниться в условиях, исключающих их механическое повреждение. Также категорически не рекомендуется хранить коллекционные монеты без заводской упаковки (жесткие прозрачные капсулы) в альбомах, изготовленных из поливинилхлорида (бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер), так как это может ухудшить их качество. Монеты из золота и серебра исполнены в качестве proof, после чеканки упаковываются в жесткие прозрачные капсулы. Соответственно, если есть желание сделать из монет украшение, то нужно помнить, что они потеряют свою коллекционную стоимость. Но при этом на инвестиционной стоимости это никак не отразится. Это происходит потому, что Национальный банк, принимая на обратный выкуп монеты из драгоценного металла, проводит экспертизу на установление металла, его пробы и чистого веса в монете, не принимая во внимание изменения в форме монеты.

– И напоследок, где можно приоб­рести монеты?

– Продажа физическим и юридичес­ким лицам инвестиционных и коллекционных монет национальной валюты РК осуществляется филиалами НБ РК, а также через интернет-магазин, который расположен на нашем сайте: http://www.nationalbank.kz во вкладке «Национальная валюта». В случае если есть намерение выкупать монеты на постоянной основе, то необходимо зарегистрироваться на сайте этого интернет-магазина.

Алевтина ДОНСКИХ, Алматы