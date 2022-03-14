Прислушиваясь к ритму перемен, происходящих в мире и в Казахстане, можно смело сказать, что мы живем в беспрецедентное историческое время. Таких сверхскоростей и такой геополитической, экономической и социальной турбулентности одновременно ни мировое сообщество, ни наша страна еще не знали. Поэтому и реагирование на них – процесс сложный и нелинейный.

Судя по настроениям людей на личных встречах и дискуссиям в социальных сетях, происходит не менее быстрая переоценка ценностей и жизненных приоритетов. И все громче и отчетливее звучит общественный запрос на стабильность и уверенность в завтрашнем дне в самом широком их понимании. В этих условиях нужны новые силы, новые идеи и формы объединения усилий разных групп общественных интересов в созидательной и консолидирующей деятельности.

Мы горды тем, что Президент страны, Председатель нашей партии Касым-Жомарт Токаев взял на себя смелость и ответственность за сохранение и преоб­ражение страны. В то же время мы прекрасно осознаем, что эта ответственность должна быть разделена не только с членами партии, но и с лидерами общест­венного мнения, деловым, экспертным и гражданским сообществом.

«AMANAT» символизирует эту общую соответственность за сохранение и преумножение нашего наследия, культуры, ценностей и богатства, олицетворяет идеалы независимости, сильной государственности и общенационального единства. Ошибки прошлого – это всегда опыт и уроки для будущего. Признав и проанализировав свои просчеты, мы взяли курс на освобождение от проявлений формализма, бюрократии, парадности и популизма.

Сегодня партия переходит на сервисный формат работы как на центральном, так и на регио­нальном уровне. Депутаты – члены фракции и общественные приемные партии «AMANAT» ориентированы на решение конкретных вопросов непосредственно на местах.

Например, анализ обращений по результатам выезда депутатов Мажилиса в регионы в феврале говорит о том, что люди стали приходить не только с жалобами на госорганы, но и с предложениями по решению социальных проблем или по совершенствованию законодательства. И ряд конструктивных предложений уже был озвучен в депутатских запросах и в рабочих группах по обсуждению законопроектов. Это хороший отклик на живую работу с населением.

На партийных и фракционных интернет-ресурсах создаются диалоговые площадки как для оперативного обсуждения и реагирования на запросы граждан, так и для непрерывного сбора и мониторинга мнений по совершенствованию законодательства. Уже в ближайшие дни эти площадки начнут действовать.

В условиях информационного общества это одно из важнейших направлений партийно-идеологической работы. Мы все являемся свидетелями силы воздейст­вия фейковой виртуальной драматургии на общественные настроения и отношения. В то же время в реальности мы видим, что миллионы казахстанцев ежедневно честно и самоотверженно защищают, обучают, лечат и обслуживают людей, содержат свои семьи, воспитывают детей, помогают ближним.

Мы – центристская партия, партия среднего класса, и эти люди являются нашими социальными корнями. Поэтому преобразуется деятельность 4,5 тыс. первичных партийных организаций. Они – наш партийный фронт-офис в непосредственной работе с избирателями.

Сейчас для нас критически важно оживить социальное взаимодействие и коммуникации, чтобы обеспечить приток в партию активных граждан, пользующихся общественным доверием. В первичках есть где развернуться и проявить себя в служении народу! И конечно, партия как связующее звено между властью и обществом намерена всячески поддерживать таких людей через праймериз, СМИ, обучение во внутрипартийных образовательных институтах, через кадровые резервы и поддержку в выборах любого уровня.

Задачи перед нами стоят масш­табные, я бы даже сказала, исторические. От всех нас и от каждого в отдельности зависит, приумножим ли мы наше наследие для потомков, передадим ли им сильное, самодостаточное и уважаемое государство.

Чтобы это случилось, партия «AMANAT» открыто и динамично создает себя заново. Ведь когда мы начинаем верить в нечто большее, чем сиюминутные потребности, рождается сильный и единый народ.