Все хотят к акиму

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Любовь Доброта

Несколько сотен шымкентцев пришли на единый прием граждан, традиционно организуемый в первых числах месяца.

В центре «Корме» буквально негде яблоку упасть. Мужчины и женщины, молодые и пожилые, с тростью в руке и в инвалидной коляске – все эти люди пришли на единый прием граждан в надежде решить возникшую проблему.

С восьми утра горожане выстроились в очередь, чтобы получить заветный талончик с номером, впрочем, выслушивали всех, независимо от того, достался талон или нет. Такую форму работы с населением в Шымкенте стали практиковать пару лет назад. Единый прием граждан пользуется популярностью из-за возможности не просто озвучить свою проблему, но и тут же получить ответ или консультацию. Для этого в большом зале находятся не только аким города, но и его заместители, руководители управлений городского акима­та, а также прокурор города, начальник ДП.

– Десять лет живу в Шымкенте, меня с детьми из Сирии эвакуировали из-за войны, – смахивает текущие по щекам слезы Наталья Пеннер. – В какие двери только ни стучусь все эти годы! Никакого толку нет. Ни гражданства дети получить не могут, ни поступить на учебу, ни на работу устроиться. Куда ни пойду, везде пинают, как мяч футбольный. Я гражданка Казахстана, но дети у меня – иностранцы. Никому нет дела до моих проблем.

Мать пятерых детей, двое из которых страдают врожденным пороком сердца, Меруерт Ералиева ставит вопрос обслуживания детей с ограниченными возможностями. Прежде чем записаться на единый прием горожан, она несколько раз побывала в городском управлении здравоохранения, но воз проблем с места сдвинуть так и не удалось.

– Раньше я и мои соседи относились к городской поликлинике № 9, – рассказывает Меруерт Ералиева. – Год назад нас закрепили за частной клиникой. Теперь у нас вечные проблемы с лекарствами, с постановкой на очередь на портал для госпитализации, получением направления на обследование у узких специалис­тов. Все это стало недоступно. Снова вернуться в городскую поликлинику не могу, потому что потом врач не придет на дом, патронажа в таком случае нет, а у меня дети маленькие.

Вопросы, с которыми люди идут к руководству города, самые разные. В тройку наиболее часто встречающихся входят земельные и жилищные проб­лемы, получение медицинского обслуживания. Кто-то хочет, чтобы ему выделили квартиру, кто-то надеется в обход очереди получить землю под ИЖС. Есть те, кто в свое время незаконно приобрел участок, а теперь намерен легализовать.

Вопрос, с которым пришла на прием Дана Бектаева, выделяется из общего ряда.

– Хочу поднять вопрос строительства музея ковров Казахстана и создания исследовательского центра, – говорит владелица самой крупной в стране коллекции старинных национальных ковров. – Это актуальный проект, потому что он касается национального наследия. Необходимо возвращаться к истокам, приобщать людей к традициям, знакомить с духовной культурой нашего народа.

В акимате отмечают, что после смены акима города желающих попасть на прием стало больше. Примерно треть из них уже были здесь ранее, но остались не удовлетворены полученными ответами. У некоторых даже есть судебные акты на руках, с которыми они не согласны. Вот и ищут встречи с акимом города и чиновниками, чтобы снова озвучить свой вопрос в надежде добиться решения в свою пользу.

– Раз в месяц аким Шымкента принимает жителей города, выслушивая их нужды и чаяния, – комментирует заместитель руководителя аппарата акимата Шымкента Баглан Асанбаев. – Формат подобного приема граж­дан положительно оценило Правительство. Присутствие всех руководителей и специалис­тов позволяет, если есть такая необходимость, получить тут же информацию по земельным вопросам, жилью, социальным проблемам. Это позволяет сок­ратить хождения граждан по инстанциям. И тем не менее все хотят попасть именно к акиму, хотя понятно, что выслушать всех один человек даже физически не сможет.

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