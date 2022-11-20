"Система хороша" – наблюдатель из Канады о выборах президента Казахстана

Фото: Kazpravda.kz

Сенатор Канады, сопредседатель межпарламентской группы сотрудничества РК – Канада Виктор Оу указал на соблюдение норм закона на выборах, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Из того, что мы видели, всё идет хорошо. Из увиденного нами всё соответствует озвученным процедурам, на практике всё отвечает тому, что изложено на бумаге. Процесс голосования продолжается», - отметил Виктор Оу на площадке Центра содействия международным наблюдателям.

Он подчеркнул важность и особенность сохранения тайны голосования.

«Вы секретно отмечаете, за какого кандидата голосуете, затем в урну опускаете бюллетень. Я предполагаю, что здесь выборная система хороша», - подчеркнул спикер.