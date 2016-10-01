Все идет по графику Статьи 1636

На встрече А. Есимов проинформировал Главу государства о ходе подготовки к Международной выставке «ЭКСПО-2017».

Председатель правления АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» также сообщил, что строительные работы ведутся в соответствии с графиком и до конца текущего года будут завершены. В октябре начнется передача павильонов международным участникам и жилья – членам делегаций.



Кроме того, А. Есимов отметил, что участие в выставке подтвердили 103 страны и 17 международных организаций. Назначены 98 комиссаров секций. Подписаны 82 договора участия со странами, включая международные организации. Даты для проведения национальных дней забронированы 61 государством, сообщила пресс-служба Президента.

