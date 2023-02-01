"Всё идёт по плану" – Акчулаков о строительстве АЭС в Казахстане

Министр энергетики подчеркнул, что в проектировании и строительстве такого серьёзного объекта не должно быть спешки.

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Министр энергетики РК Болат Акчулаков в кулуарах после коллегии ведомства ответил на вопросы о строительстве АЭС в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Атомная станция - это не тот объект, с которым нужно спешить. Это очень серьёзно. Мы планируем визит миссии МАГАТЭ. Миссия проверит состояние ядерной инфраструктуры нашей страны и выполнение рекомендаций, которые были даны в ходе предыдущей миссии в 2016 году. Это очень ответственный и важный вопрос, в котором не должно быть спешки", – сказал министр.

Акчулаков подчеркнул, что всё идёт по плану.

"В прошлом году мы выбрали участок для строительства станции. Теперь в этом году должны его утвердить решением общественности выбранного региона, в частности поселка Улкен: они должны вынести свое общественное решение. Пока никаких возражений не было. Также на этот, 2023 год, был запланирован вопрос выбора технологий. За 2022 год мы осуществили ряд визитов на все объекты, связанные с ядерными технологиями России и Южной Кореи", – рассказал глава Минэнерго.

По его словам, ввиду карантинных ограничений не получилось посетить Китай, но в этом году планируется поехать и посмотреть, какие там строят станции.

"На днях делегация вернулась из Венгрии. Были также в Турции, во Франции и в Южной Корее. Этап начального проектирования может длиться до двух лет. Далее предусматривается составление проектно-сметной документации – на это может потребоваться до 2-3 лет, ввиду серьёзности объекта. В баланс АЭС, по плану, будет включен в 2023-2035 годах, в зависимости от решения ряда вопросов", – заключил Болат Акчулаков.