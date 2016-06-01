​Все как в старину

На красочный и многоголосый восточный фестиваль собрались более 80 народных мастеров из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России и Грузии. Они представили разнообразную одежду, ювелирные изделия, народные музыкальные инст­рументы, восточные миниа­тюры и ковры, текстиль и светильники, кожаные изделия и амулеты. Можно было долго ходить по рядам и любоваться шелком и фарфором, вдыхать запахи пряностей и рассматривать произведения изобразительного искусства. Все происходило так, как многие века назад, когда торговцы из разных стран спешили по Великому шелковому пути к своим покупателям. Древние культурные традиции успешно продолжаются и сегодня.

В нынешнем году здесь прошел конкурс «Алматы – глазами молодых художников» по номинациям: выставка, мастер-классы по всем видам декоративно-прикладного искусства и дефиле – показ мод. В нем приняли участие художественные колледжи и школы стран Центральной Азии, а также России и Украи­ны. Они представили работы молодых художников, главной темой которых стал Алматы – его живописные места, достопримечательности, памятники истории и культуры, символы города, исторические сюжеты.

Юные мастера продемонст­рировали культурное разнооб­разие нашего развивающегося современного города, познакомили с различными этапами его истории. Об этом рассказали их работы, выполненные в живописи и графике, скульптуре и гобелене, ювелирных украшениях и резьбе по дереву, керамике и росписи, вышивке и войлоке. Победители конкурса получили сертификаты, дипломы, памятные призы и благодарст­венные письма.