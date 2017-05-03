Все казахстанские боксеры вышли в четвертьфинал чемпионата Азии-2017
В Ташкенте завершились поединки 1/8 чемпионата Азии 2017 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на sports.kz.
Казахстанские боксеры в предварительных боях не потерпели ни одного поражения. Без поединков, благодаря своему высокому рейтингу, вышел в одну четвертую Василий Левит. Накануне провели бои Кайрат Ералиев, Бекдаулет Ибрагимов, Ержан Жомарт и Аманкул Абильхан.
Во второй соревновательный день в борьбу включились еще пять наших боксеров. Адилет Курметов одержал победу над малайзицем. Ерик Альжанов сделал небольшую сенсацию, одержав верх над вторым в рейтинге Еркином Адильбек уулу из Киргизии. Азамат Исакулов перед поединком с Танесом Онгджунтой изучил видео с боями тайца, просчитал его тактику и считает это ключевым моментом своего успеха. Аблайхан Жусупов выиграл одну восьмую у японца Хирояки Кинджо. Жирную точку соревновательного дня поставил супертяж Камшибек Конкабаев, который в третьем раунде одержал досрочную победу над монгольским боксером Ерболатом Толеком.
Выйдя в четвертьфинал, вся команда значительно повысила свои шансы на путевку в Гамбург. На чемпионат мира в конце августа отправятся по шесть лучших азиатских боксеров в каждой весовой категории.