Все казахстанские спасатели вернулись из Турции

Сегодня в столице ожидалось прибытие второго эшелона наших спасателей. Днем ранее в аэропорт Алматы прибыл первый борт с работавшей в городе Газиантеп бригадой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК.

Родственники, друзья, коллеги и журналисты томились в волнительном ожидании. Борт немного задерживался. После почти двух недель операции в зоне разрушительного землетрясения каждая минута для близких казалась мучительно долгой.

В первой прилетевшей группе 38 человек: пятеро – из Центра медицины катастроф, остальные – из Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО). Помимо людей, на борту три собаки, успевшие уже стать героями новостей, как и их кураторы. Сдержанно и устало спасатели отвечают на вопросы журналистов. В подробности и излишний натурализм не вдаются.

На помощь в братскую республику отправились в общей сложности около ста наших ребят. Работали в трех городах – Газиантепе, Хатае и Нурдагы. Смены длились порой по 16 часов, каждый новый день был труднее предыдущего – тление тел людей и животных, продукты, гниющие под завалами… Но самое страшное – это глаза людей, потерявших близких. С какой надеждой и мольбой подходили они к спасателям и просили им помочь. И они помогали. Как могли и чем могли.

С начала проведения поисково-спасательных работ в трех регионах Турции подразделениям МЧС Казахстана удалось спасти семь человек. Также они извлекли из-под завалов 88 тел погибших, в том числе 10 детей, разобрали 250 тыс. куб. метров завалов.

– Если бы мы спасли всего одну человеческую жизнь, значит, поехали не зря, – говорит руководитель РОСО Владимир Цой.

Прибывшие в Турцию спасатели из других стран отмечали высокий профессионализм казахстанцев и интересовались, откуда у наших такая «крутость». Признание получила наша кинологическая служба и ее герои – бельгийские овчарки Лига, Джейкоб, Аксель, лабрадор Чарли, бордер-колли Гринпис и немецкая овчарка Мирта.

Во время поисковой операции собакам-спасателям было очень тяжело, но, к счастью, вся группа вернулась домой целая и невредимая – и люди, и их четвероногие напарники. Только седины добавилось и опыта – печального, горького, но невероятно ценного. Не все выдерживают, кто-то после подобного уходит из профессии.

Многие из казахстанской группы уже участвовали в подобных мероприятиях. Во время землетрясения в Турции в 1999 году наши спасатели восемь дней находились там с поисково-спасательной операцией. И также получили бесценный опыт.

– Первое, что сделаю, обниму своих детей, – говорит отец трех дочерей, спасатель-кинолог Ерик Берлыбек.

Слезы, радость, объятия, печаль и боль за братский народ – все эмоции смешались в кучу. Собаки-спасатели недоу­мевали, почему им столько почета и ласки, даже медали выдавали и хвалили, отчего четвероногие герои, забыв обо всех тяготах нелегкой службы, отбивали хвостами затейливые па. А маленькая девчушка Адия, протягивала папе-спасателю рисунок, где максимально проникновенно, по-детски изобразила его труд...

Подальше от камер и любопытных глаз уходили наши герои, оставляя журналистов, смущенно замолчавших, утирать подкатившие слезы.