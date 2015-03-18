Все краски Наурыза Статьи 890 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Национальные культурные центры день весеннего равноденствия традиционно отмечают сообща, ведь он давно стал излюбленным праздником для всех жителей страны. У многих восточных народов сохранились общие обычаи, присущие Наурызу: навести порядок в доме, очистить свою душу и помыслы, попросив прощения за нанесенные обиды, навестить родственников, помочь нуждающимся, приготовить специальные угощенья.



Посмотреть, как они выглядят, и даже отведать на вкус можно было на выставке, участие в организации которой приняли все этнокультурные объединения. Точно также общими усилиями подготовили концертную программу, включив песни и танцы самых разных народов. Мальчишки тут же играли в асыки, радуясь наступившим погожим денькам, девушки водили хороводы, а чтобы покататься на алтыбакане (качели), выстроилась целая очередь.



Нурсбек Капар-Пур, председатель иранского национального культурного центра, поздравляя земляков с праздником, напомнил о времени, когда официально отмечать Наурыз, считающийся у иранцев главным праздником, запрещалось. Но даже это не останавливало людей, которые все равно следовали традициям предков.



– У нас в ауле Ноуруз, так по-ирански звучит Наурыз, почему-то называли иранским праздником, – рассказывает Н. Капар-Пур. – Все дети с нетерпением ждали, когда он наступит. В семьях красили яйца, дети вслед за взрослыми ходили по домам, получая и раздавая угощения. На следующий день всех иранцев в школе вызывали к доске и просили показать руки. По красным и зеленым пальцам было ясно, что мы держали крашеные яйца. Нас называли староверами и наказывали, но это никому не мешало уже после уроков продолжить празднование. В Иране Наурыз отмечают 13 дней, и сейчас я понимаю, что многие традиции очень схожи с казахскими. Точно так же на стол ставят семь блюд, ходят друг к другу в гости, а накануне праздника проводят генеральную уборку в доме и на подворье.



Празднование продолжилось в актовом зале шымкентской школы-гимназии № 45. Здесь секретариат ассамблеи области, этнокультурные объединения приняли участие в рес­публиканской акции социальной солидарности АНК "Асар". Полтора десятка школьников из социально уязвимых семей получили благо­творительную помощь от меценатов-активистов уйгурского, узбекского и турецкого этнокультурных объединений, поддержав тем самым одну из главных традиций Наурыза – помочь нуждающимся.