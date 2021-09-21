​Все краски ярмарки

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Максут Иржанов

Жамбылская область привезла в столицу 18 тонн мяса (конина, говядина, баранина и птица), 3,5 тонны колбас, 12,1 тонны молочной продукции, 5,4 тыс. штук яиц, 4 тонны рыбы, а также 128,6 тонны овощей и фруктов. Среди особо востребованных продуктов с юга оказались макаронные изделия, мед, растительное масло, сухофрукты.

По словам начальника управления сельского хозяйства Жамбылской области Кайрата Аманова, ярмарку за 2 дня посетили тысячи жителей и гостей города.

– Людей привлекает возможность запастись качественной провизией по ценам на 10–15% ниже рыночных. Пандемия не повлияла на проведение традиционных осенних ярмарок, которые проходят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Особенно бойко расходятся мясные, молочные продукты и овощи, – отметил он.

Прилавки фермеров из Атырауской области сразу можно определить по обилию рыбной продукции. Только рыбы разных пород (кефаль, сазан, судак, щука и так далее) атыраусцы привезли около 40 тонн.

В общей сложности на ярмарку было доставлено более 150 тонн сельхозпродукции.

– Я каждый год с удовольствием посещаю осенние ярмарки, так как здесь и цены доступнее, и можно приобрести свежие продукты, – заметила жительница столицы Асия Каракулова. – В этот раз мне особенно понравилось наличие множества рыбных и молочных продуктов по низким ценам. А вот цены на помидоры, огурцы и ряд других овощей почти такие же, как на столичных рынках. Хочу выразить благодарность тем, кто, несмотря на карантинные меры, организовал эту ярмарку для населения.

Кстати, ярмарки на площадке возле ТРЦ «Хан шатыр» проводятся с 21 августа и завершатся 31 октября. Прошедшая ярмарка была пятой по графику.

В следующие выходные (25–26 сентября) свою продукцию представит Актюбинская область. 2–3 октября ждем в гости карагандинцев, 9–10 октября – павлодарцев, 16–17 октября – костанайцев. Завершат череду ярмарок 23–24 октября – Северо-Казахстанская и 30–31 октября – Акмолинская области.

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