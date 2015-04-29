Все круги ада Марина МИХАЙЛОВА, Алматы

Сначала она пережила оккупацию. Фашистами Ржев был захвачен на 115-й день войны в ходе их генерального наступления на Москву. Гитлеровцы угоняли молодежь города на работы в Германию, расстреливали и вешали население, сжигали целые селенья. У горожан оставался выбор только между рабством и гибелью. В день освобождения города – 3 марта 1943 года – в разрушенном до основания Ржеве с 56-тысячным довоенным населением оставалось лишь 362 человека...

– Когда началась война, мне было 15 лет, – рассказывает Любовь Яковлевна. – Воскресный июньский день, который разделил историю человечества на жизнь до войны и после, я помню как вчера. Рано утром наш класс ушел на стадион на школьный кросс. Возвращаемся оттуда, а в городе что-то происходит: все причитают, плачут. Прихожу домой и спрашиваю маму, что случилось. Она отвечает: «Война с Германией». Я сразу не поняла. Или не поверила: «Какая война? – остолбенела я. – У нас же пакт о ненападении». «Вот тебе и пакт», – зарыдала мама.

На следующий день Люба пошла с одноклассницами в райком комсомола – записаться на курсы медсестер. «Вы еще не доросли. А вот на оборонные работы поехать можете», – сказали им там. Всем классом они отправились копать укрепления под Москвой. Проработали там месяц. Когда девочка возвратилась, в городе шла массовая эвакуация населения. Их семья осталась в Ржеве: покидать рабочий пост ее родителям не разрешили. В октябре тысячи мирных жителей уходили от наступавшего врага проселочными дорогами и трактами. 14 октября 1941 года в город ворвались вражеские танки и пехота. В Ржеве начался ужас. Во время артобстрела на глазах у Любы убило ее маму и сестренку. Потом немцы расстреляли отца. От голода, который пришел в город с морозами, умерла папина сестра. Девочка осталась совсем одна…

…О пережитом Любовь Яковлевна рассказывает ровным, спокойным голосом. Вся боль воспоминаний отражается в ее глазах, задумчиво-печальном лице. И эти воспоминания настолько отчетливы, что ужас и отчаяние, которые она испытала, остались в ее душе навсегда.

– В Ржеве был лагерь для военнопленных, – после паузы продолжает она свой рассказ. – Как сейчас перед глазами: огороженная колючей проволокой земля. Никаких бараков. Только будки для охраны. На улице зима, мороз. На застывшей земле разутые, раздетые сидят, лежат наши военнопленные солдатики. Мы, девчонки, старались принести им какую-нибудь еду: спрячем за пазуху картофелину или кусок лепешки и незаметно, чтобы часовой не видел, к проволоке крадемся… А если часовые ловили – избивали до полусмерти. Нас гоняли в лес валить деревья и их гоняли. Тех солдатиков, которые уже ходить не могли, товарищи собой с двух сторон подпирали. Но немцы таких сразу засекали: выгоняли их из строя и расстреливали.

Первого угона ржевитян в Германию нашей героине удалось избежать: ее сразил тиф. От второго укрыться не удалось. В январе 1943 года ее с одноклассницей загрузили в товарный вагон и повезли в рабство. Утром эшелон останавливался, и из вагонов выкидывали замерзшие трупы.

– Во время остановки где-то под Смоленском нас погнали в лес. Там загнали на опушку, огороженную штабелями замерзших трупов. На опушке были вырыты землянки с нарами из жерди. Загнали нас в эти землянки на всю ночь. Мы примерзали к нарам. Трупы тех, кто за ночь замерз насмерть, утром складывали штабелями. Помню, раздали по горсточке сырой ржи. Ко мне подходит немецкий офицер, смотрит на меня и спрашивает по-немецки: «Ты еврейка?» Я покачала головой. Он махнул рукой, мол, чего на тебя пулю тратить, все равно сдохнешь. Когда нас строили на плацу, мне и моей однокласснице удалось убежать. Убежали мы в деревню. Там нас приютила одна семья. Есть было нечего. А мы после этапа изголодавшиеся. Ходили по избам, побирались. А нас ветром шатает. Староста деревни – полицай, про нас узнал, но не выдал. Зато когда жителей деревни стали в Германию отправлять, он вместо своих дочек нас к вагонам потащил. Вот так я оказалась в плену.

…Их привезли в лагерь в Франкфурт-на-Одере. Новых, самых крепких рабов сразу разобрали немецкие фермеры. Оставшихся распределили на работы. Самых изможденных, в том числе Любу, отправили работать на консервную фабрику. Истощенная голодом и тифом, она была похожа на ходячий скелет. Не осталось и ее шикарной копны черных волос: после болезни голова вся облысела. Но еврейское происхож­дение девушки выдавали ее крупный носик и большие глаза. Ее соседками по койке были девочки-украинки из Житомирской области, которые сразу догадались, что она еврейка. Но они ее не выдали. Более того, они окружили Любу заботой и вниманием.

– Хотела меня одна девочка выдать. Так они ее обступили и сказали ей: «Мы здесь все одинаковые. Учти, война кончится. И мы тебя тоже нашим выдадим». Благодарность к своим спасительницам я пронесла через всю жизнь. У меня есть их адреса, фамилии. После войны мы долго переписывались.

Стараясь внести свой вклад в победу, работницы консервного завода портили продукты, которые оправлялись на фронт немецким солдатам. Все, что можно было стащить, тащили... Держали связь с подпольной организацией «Свободная Германия»: получали от нее листовки и распространяли по лагерю. Помогали военнопленным.

– Их лагерь был рядом с нашим. Ограждала нас сетка-рабица. Мы воровали продукты, прятали их под фартук и подкладывали их под эту сетку. Передавали и листовки. Три девушки из нашего лагеря были пойманы. Их погрузили в машину и куда-то увезли.

Когда советские войска подступили к Франк­фурту-на-Одере, узников лагерей погнали в Берлин. По дороге был воздушный налет. Охрана кинулась врассыпную. Шесть парней и четыре девушки, в том числе и Люба, кинулись к лесу. Они успели скрыться. За ними побежали еще несколько десятков человек. Вернувшаяся охрана расстреляла их из автоматов.

Сбежавшие пленники трое суток скитались по лесу. 24 апреля 1945 года они вышли к советским солдатам.

– У бывших узников фашистских лагерей есть свой праздник Победы – это день освобождения из немецкого плена, – говорит Любовь Яковлевна.– 24 апреля стал для меня таким днем. А Казахстан, в котором я живу с 1956 года, стал моей Родиной. Здесь я выучилась, пошла работать, заслужила трудовые награды, здесь у меня сложилась семья. Желаю только одного – чтобы больше не было войны. Не дай бог такое пережить.



