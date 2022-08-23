Все лето в водной блокаде

Больше всего нареканий у жителей сел Алматинской области вызывает работа местных водоканалов.

Ежегодно весной в домах жителей сел, прилегающих к Алматы, наступает водопроводная сушь. Нынешний год не стал исключением: начиная с апреля, в областной корпункт «Казахстанской правды» поступают жалобы читателей, что в том или ином поселке люди сидят без воды порою по нескольку дней, а то и недель.

Как показывает многолетняя практика, пиковый сезон безводья приходится на летние месяцы, когда на улице стоит изнуряющая жара. Сельчане вынуждены покупать в магазинах бутилированную воду, поскольку в их домах живительной влаги либо совсем нет, либо из кранов течет мутная жидкость.

Устав терпеть такой беспорядок, люди все чаще стали устраивать акции протеста. К примеру, жители села Туздыбастау Талгарского района недавно обратились к местным властям с требованием закрыть один из банных комплексов, по вине которого они каждое лето испытывают проблемы с водоснабжением.

В ходе митинга сельчане жаловались, что с тех пор, как открылась сауна, в их домах пропала вода. Нет возможности ни постирать, ни помыть посуду. Из-за отсутствия полива в огородах высыхают саженцы овощей. Людям приходится пользоваться услугами водовозов, и такая ситуация длится уже более 5 лет.

Между тем представители ГКП «Талғар Су» переложили вину на подрядную компанию, которая прокладывала здесь водопроводные сети. Объект, мол, возведен без соблюдения строительных норм и правил. Теперь требуется заменить обветшавший водопровод, акиматом района выделено 90 млн тенге на подготовку проект­но-сметной документации.

Пояснения коммунальщиков мало чем утешили жителей села. Напротив, они тут же выдали шквал критики в адрес «Талғар Су» – ведь именно специалисты этого предприятия принимали в эксплуатацию водозабор, пост­роенный с нарушениями. Мало того, монополисты исправно взимают плату за потребление воды, которой нет. Участники схода предложили отказаться от услуг талгарского оператора подачи воды и передать водопроводные сети поселка на баланс ГКП «Алматы Су». Тем более что Туздыбастау граничит с мегаполисом.

Любопытно, что спустя нес­колько дней в этом же селе состоял­ся необычный флешмоб: одна из местных домохозяек устроила небольшую стирку прямо в здании акимата Туздыбастауского сельского округа (!), придя туда с тазиком и грязным бельем...

Порывы водопроводных труб вот уже седьмой год подряд мучают жителей села Жанатурмыс Карасайского района. В своих бедах сельчане винят местный водоканал – КГП «Таусамалы қызмет», сотрудники которого регулярно устраивают им «водную блокаду», перекрывая вентиль.

Граждане требуют прекратить издеваться над людьми и привлечь к ответственности виновных в этом безобразии. По их словам, на строительство нового водозабора, который проложили, увы, некачественно, потрачены немалые средства из госбюджета. А в результате население получило пшик. За растрату казенных денег кто будет отвечать?

Сельчане в который уже раз предложили освободить от долж­ностей курирующих чиновников и руководителей коммунальной службы, не выполнивших свои обещания по обеспечению водой Жанатурмыса.

Еще одно учреждение, которое на чем свет стоит ругают сельчане, – ГКП «Есик Су», обслуживаю­щее Енбекшиказахский район Алматинской области. Недавно жители одной из улиц райцентра, города Есика, около трех недель сидели без воды. Все это время коммунальщики «кормили их завтраками», обещая наладить подачу.

И только вмешательство акима города Асхата Ансатбаева, к которому обратились горожане, помогло наконец решить проблему: в считанные часы сотрудники «Есик Су», прибыв на место, починили неисправность – и, о, чудо! – вода потекла по трубам.

В связи с участившимися жалобами свой комментарий по проб­лемам в сфере водоснабжения дал руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел. По его словам, в последнее время из-за жаркой погоды остро ощущается дефицит питьевой воды. Много воды сельчане расходуют на полив огородов.

– Имеет значение и фактор износа оборудования, – отметил чиновник. – В частности, водопровод в селе Туздыбастау был введен в эксплуатацию еще в 60-е годы прошлого века. За прошедшее с тех пор время он пришел в негодность. Отделом ЖКХ Талгарского района уже направлена бюджетная заявка в акимат области на разработку проектно-сметной документации по реконструкции и строительству соответствующей системы водоснабжения.

В свою очередь местные граж­данские активисты считают необ­ходимым отремонтировать и запустить повсеместно арычные сети, при помощи которых сельчане, горожане и дачники смогут поливать огороды. Это позволит снизить нагрузку на водопроводные сети в весенне-летний поливной сезон.

Немаловажно также установить жесткий общественный контроль над эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на строи­тельство и реконструкцию сис­тем водоснабжения. Как известно, на эти цели ежегодно расходуются громадные суммы из карманов налогоплательщиков, а «воз», как говорится, и ныне там…

P.S. Остается добавить, что дефицит чистой питьевой воды летом испытывают отнюдь не только сельчане Алматинской области, но и жители крупнейшего города страны – Алматы. Соответствующие жалобы в городской водоканал поступают от жильцов окраинных микрорайонов, а также садоводческих товариществ, расположенных в черте мегаполиса.

Представители ГКП «Алматы Су» ссылаются на летний поливочный период и низкую пропускную способность систем водоснабжения. По их данным, в Наурызбайском районе города, где этот вопрос стоит особенно остро, ведется строительство двух фильтровальных станций – «Каргалы» и «Аксай». Полностью проблема бесперебойной подачи воды населению решится здесь лишь в 2025 году.