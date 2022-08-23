Общество Все лето в водной блокаде 23 августа 2022 г. 0:45 Асет Калымов Больше всего нареканий у жителей сел Алматинской области вызывает работа местных водоканалов. Ежегодно весной в домах жителей сел, прилегающих к Алматы, наступает водопроводная сушь. Нынешний год не стал исключением: начиная с апреля, в областной корпункт «Казахстанской правды» поступают жалобы читателей, что в том или ином поселке люди сидят без воды порою по нескольку дней, а то и недель. Как показывает многолетняя практика, пиковый сезон безводья приходится на летние месяцы, когда на улице стоит изнуряющая жара. Сельчане вынуждены покупать в магазинах бутилированную воду, поскольку в их домах живительной влаги либо совсем нет, либо из кранов течет мутная жидкость. Устав терпеть такой беспорядок, люди все чаще стали устраивать акции протеста. К примеру, жители села Туздыбастау Талгарского района недавно обратились к местным властям с требованием закрыть один из банных комплексов, по вине которого они каждое лето испытывают проблемы с водоснабжением. В ходе митинга сельчане жаловались, что с тех пор, как открылась сауна, в их домах пропала вода. Нет возможности ни постирать, ни помыть посуду. Из-за отсутствия полива в огородах высыхают саженцы овощей. Людям приходится пользоваться услугами водовозов, и такая ситуация длится уже более 5 лет. Между тем представители ГКП «Талғар Су» переложили вину на подрядную компанию, которая прокладывала здесь водопроводные сети. Объект, мол, возведен без соблюдения строительных норм и правил. Теперь требуется заменить обветшавший водопровод, акиматом района выделено 90 млн тенге на подготовку проектно-сметной документации. Пояснения коммунальщиков мало чем утешили жителей села. Напротив, они тут же выдали шквал критики в адрес «Талғар Су» – ведь именно специалисты этого предприятия принимали в эксплуатацию водозабор, построенный с нарушениями. Мало того, монополисты исправно взимают плату за потребление воды, которой нет. Участники схода предложили отказаться от услуг талгарского оператора подачи воды и передать водопроводные сети поселка на баланс ГКП «Алматы Су». Тем более что Туздыбастау граничит с мегаполисом. Любопытно, что спустя несколько дней в этом же селе состоялся необычный флешмоб: одна из местных домохозяек устроила небольшую стирку прямо в здании акимата Туздыбастауского сельского округа (!), придя туда с тазиком и грязным бельем... Порывы водопроводных труб вот уже седьмой год подряд мучают жителей села Жанатурмыс Карасайского района. В своих бедах сельчане винят местный водоканал – КГП «Таусамалы қызмет», сотрудники которого регулярно устраивают им «водную блокаду», перекрывая вентиль. Граждане требуют прекратить издеваться над людьми и привлечь к ответственности виновных в этом безобразии. По их словам, на строительство нового водозабора, который проложили, увы, некачественно, потрачены немалые средства из госбюджета. А в результате население получило пшик. За растрату казенных денег кто будет отвечать? Сельчане в который уже раз предложили освободить от должностей курирующих чиновников и руководителей коммунальной службы, не выполнивших свои обещания по обеспечению водой Жанатурмыса. Еще одно учреждение, которое на чем свет стоит ругают сельчане, – ГКП «Есик Су», обслуживающее Енбекшиказахский район Алматинской области. Недавно жители одной из улиц райцентра, города Есика, около трех недель сидели без воды. Все это время коммунальщики «кормили их завтраками», обещая наладить подачу. И только вмешательство акима города Асхата Ансатбаева, к которому обратились горожане, помогло наконец решить проблему: в считанные часы сотрудники «Есик Су», прибыв на место, починили неисправность – и, о, чудо! – вода потекла по трубам. В связи с участившимися жалобами свой комментарий по проблемам в сфере водоснабжения дал руководитель пресс-службы акима Алматинской области Галымурат Жукел. По его словам, в последнее время из-за жаркой погоды остро ощущается дефицит питьевой воды. Много воды сельчане расходуют на полив огородов. – Имеет значение и фактор износа оборудования, – отметил чиновник. – В частности, водопровод в селе Туздыбастау был введен в эксплуатацию еще в 60-е годы прошлого века. За прошедшее с тех пор время он пришел в негодность. Отделом ЖКХ Талгарского района уже направлена бюджетная заявка в акимат области на разработку проектно-сметной документации по реконструкции и строительству соответствующей системы водоснабжения. В свою очередь местные гражданские активисты считают необходимым отремонтировать и запустить повсеместно арычные сети, при помощи которых сельчане, горожане и дачники смогут поливать огороды. Это позволит снизить нагрузку на водопроводные сети в весенне-летний поливной сезон. Немаловажно также установить жесткий общественный контроль над эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на строительство и реконструкцию систем водоснабжения. Как известно, на эти цели ежегодно расходуются громадные суммы из карманов налогоплательщиков, а «воз», как говорится, и ныне там… P.S. Остается добавить, что дефицит чистой питьевой воды летом испытывают отнюдь не только сельчане Алматинской области, но и жители крупнейшего города страны – Алматы. Соответствующие жалобы в городской водоканал поступают от жильцов окраинных микрорайонов, а также садоводческих товариществ, расположенных в черте мегаполиса. Представители ГКП «Алматы Су» ссылаются на летний поливочный период и низкую пропускную способность систем водоснабжения. По их данным, в Наурызбайском районе города, где этот вопрос стоит особенно остро, ведется строительство двух фильтровальных станций – «Каргалы» и «Аксай». Полностью проблема бесперебойной подачи воды населению решится здесь лишь в 2025 году.