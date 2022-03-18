Хорошую новость озвучил на встрече с жителями Панфиловского района аким области Канат Бозумбаев. Он распорядился передать госрезиденцию главы региона, расположенную в райцентре, городе Жаркенте, под детский реабилитационный центр.

Как отметил аким, в наличии резиденции нет необходимости. В городе и районе есть гостевые дома, где чиновникам можно останавливаться, находясь в рабочих поездках. Лучше переоборудовать помещение под социальный объект, специалисты которого будут помогать родителям особенных детей бороться за их жизни и здоровье.

По данным местных влас­тей, резиденция главы регио­на построена в Жаркенте в 2013 году. Площадь просторного одноэтажного здания составляет 910 кв. м, тер­ритория прилегающего земельного участка – 1 га.

К слову, в эти же дни в Саркандском районе области открылся реабилитационный центр для детей с инвалидностью. Объект оснащен современными тренажерами на сумму свыше 37 млн тенге. Здесь созданы все условия для лечения маленьких пациентов. Родители, приезжающие вместе с детьми из отдаленных сел, имеют возможность оставаться здесь до полугода.