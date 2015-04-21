Все лучшее – детям

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Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы
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За восемь лет своей работы фонд возвел 37 детских игровых площадок и одну спортивную – для занятий WorkOut. Кроме Алматы, аналогичные игровые комплексы появились в детских учреждениях Семея, Усть-Каменогорска, Темиртау, Талдыкоргана, Атырау, Шымкента и Кокшетау. Подвижные игры на свежем воздухе укрепляют здоровье малышей. И даже несколько элементов таких площадок, установленных во дворах Дома ребенка, санатория или интерната, помогут сделать досуг ребятишек значительно увлекательнее и насыщеннее в плане физических нагрузок.

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