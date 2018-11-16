Все монополисты снизят тарифы – министр нацэкономики РК
Тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и проблемы представителей субъектов естественных монополий обсудили в Алматы, передает Inform.kz.
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов сообщил, что состоялся откровенный разговор с представителями сфер водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения.
"Они рассказали все без утайки и описали свои проблемы. Допустим, себестоимость газа АО "КазТрансГаз Аймак" складывается из стоимости газа, который он покупает у системного оператора. Цена на тепло на 35-60% зависит от стоимости угля, который поставляется с северных разрезов страны, плюс стоимость транспортировки. Там тоже есть нюансы, с которыми мы будем разбираться. Мы добились того, что все монополисты будут снижать свои тарифы. Чтобы они продолжали работать эффективно, не повышали тарифы из года в год, а с учетом новых технологий и подходов даже понижали их", – сказал он.
Как отметил министр, проблемные вопросы будут решаться совместно с Министерством энергетики РК.
"АлЭС (АО "Алматинские электрические станции") используют уголь как источник энергии. По их информации, в прошлом году тарифы на транспортировку угля повысились на 30%. Мы обсудим совместно с КТЖ (АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы") и с Министерством по инвестициям и развитию, почему такой рост произошел и можно ли его скорректировать", – пояснил Тимур Сулейменов.
Также на совещании руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по городу Алматы Болат Самбетов рассказал, что «Алматы Су», которое в течение пяти лет не поднимало тарифы, выступило с инициативой поднять тарифы на 43%, в чем им было отказано. Тимур Сулейменов попросил "не перегибать палку" и учитывать интересы монополистов и потребителей.
"Хотели поднять цены на 43% монополисты, но вы не дали. Нужно соблюдать баланс между потребителем и монополистом. Не перегните палку. Чтобы потом не было проблем с качеством воды и люди не возмущались", – сказал министр.
К вопросу сдерживания тарифов на коммунальные услуги необходимо подходить взвешенно, чтобы не допустить износа основных фондов, добавил он.
Напомним, министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов рассказал о том, что независимые общественные организации будут проводить аудит монополистов в сфере ЖКХ.