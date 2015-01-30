Свежий выпуск
Все мы – добрые соседи
Ольга МАЛАХОВА, Алматы
– Рафаэль, на ежегодном празднике посвящения в студенты вы уже несколько лет очень эффект­но исполняете роль Гиппократа. Клятва врачей подразумевает гуманизм, уважение к людям, благородство, толерантность…
– О нашей профессии говорят, что у медицины нет границ, нацио­нальности, религии. Врач спасает жизни людей, не смотря ни на цвет кожи, ни на религиозные или политические убеждения. Может быть, поэтому в нашем университете так органично и естественно вместе помогают друг другу представители 36 национальностей.
А что касается толерантности, то мне кажется, что у нас в Казахстане не нужно призывать к ней, ведь это слово означает терпимость, а мы не терпим друг друга, а дружно живем рядом, поддерживаем и любим соседей. Поэтому для меня главным и более точным словом, передающим суть отношений в нашем обществе, является понятие добрососедства.
Я азербайджанец, родился в селе Жамбыл Кордайского района Жамбылской области. Мои предки были репрессированы и сосланы сюда, как и представители многих других национальностей. И деды с благодарностью вспоминали, как отнеслись к ним казахи, как гостеприимно встретили и помогали. Папа родился в Шуском районе, мама – в Кордайском, это теперь их и моя родина. Говорю на трех языках – азербайджанском, казахском, русском.
– А какой из языков вам ближе?
– Все близки и нужны! Еще школьником благодаря хорошему знанию казахского языка участ­вовал и получал призовые места в областных олимпиадах и районных конкурсах. И считаю это естественным и необходимым – знать язык страны, в которой ты живешь. Жамбылская область очень полиэтнична, в ней живет более 80 этносов – турки, корейцы, азербайджанцы, карачаевцы, балкарцы, дунгане, узбеки, грузины, украинцы, поляки и многие другие. Кто-то переехал еще в конце XIX – начале XX веков, кто-то был депортирован. И конечно, тесно общаясь, эти люди из поколения в поколение передают своим потомкам и добрососедские отношения, и знание традиций, обычаев, языка других наций. Мы бываем друг у друга на тоях, свадьбах, участвуем в национальных праздниках. Все это воспитывает в людях гуманизм, доброжелательность, умение понимать и сопереживать.
Врачом хотел быть с тех пор, сколько себя помню. Мой дядя работал главным врачом Кордайской центральной районной больницы. И любимая бабушка Чимназ с детства приводила мне его в пример, призывая к хорошей учебе и к достижению таких же успехов, каких достиг Эйваз Фейзуллаевич Заманов. И я не думал ни о какой другой профессии, стремительно двигаясь к поставленной цели. Мама недавно принесла домой сочинение на тему «Кем я хочу стать», которое передала ей моя учительница, уже в 3-м классе я написал о своем решении стать врачом. Очень благодарен учителям своей школы № 26 села Жамбыл за хорошие знания и жизненные уроки, которые они нам давали.
– Нынешний год особенный, богатый на юбилеи. Как ваша малая ассамблея будет участвовать во множестве мероприятий 2015 года?
– Да, год будет очень насыщенный: исполняется 20 лет детищу Главы государства – Ассамблее народа Казахстана, 70 лет Победы в Великой отечественной войне, 20 лет Основному закону – Конституции РК, 550 лет Казахскому ханству, 170 лет Абаю Кунанбае­ву и другие даты. Мы подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с Республиканской молодежной организацией «Жарасым», активно участвуем во всех городских, республиканских мероприятиях – «круглых столах», конференциях, фестивалях, концертах. Выносить на обсуждение, вырабатывать политику в этом отношении обязательно нужно, чтобы в обществе не было условий для конфликтов и расколов. И конечно, необходимо поддерживать и пропагандировать культуру разных народов. Поэтому на таких праздниках, как Нау­рыз, на различных фестивалях у нас обязательно выступают наши талантливые студенты – поют казахские, азербайджанские, афганские, татарские песни, танцуют корейские, дагестанские, чечено-ингушские, дунганские и многие другие танцы.
Запомнился большой форум «Казахстан – страна духовности и мира» в ЕНУ имени Л. Гумилева. Мне выпала честь участвовать в заседании совета Ассамблеи народа Казахстана, где выступали министр культуры, Государственный секретарь РК, представители этнокультурных центров. Это был большой разговор о дальнейшем пути дружбы и согласия в обществе, о чествовании ветеранов, о предстоя­щих встречах в рамках празднования важных для нашей страны дат. Кстати, в нынешнем году исполняет­ся и 85 лет нашему Казахскому национальному медицинскому университету имени С. Асфендиярова.
– Вуз давно известен традиция­ми межнациональной дружбы, причем у вас учатся и посланники многих других стран.
– Да, только на пяти первых курсах обучаются студенты из 14 стран мира, а всего на всех курсах – более чем из 20 стран, в том числе из Афганистана, Индии, Иордании, России, Кыргызстана и других государств. И все стараются представить свои традиции, искусство на общевузовских мероприятиях. Это ведь не просто танцы и песни – в них духовная суть народа, его культурное богатство, и все мы должны обогащаться этим.
В текущем году у нас пройдут дни культуры разных наций, концерты, чтения книг, показ фильмов, конкурсы национальных блюд и многие другие мероприя­тия. Волонтеры из этнокультурных центров будут оказывать постоянную помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Словом, дел впереди много.
Спокойствие в нашем обществе, отсутствие межнациональной нап­ряженности мы часто воспринимаем как должное. Надо больше ценить и лелеять такие взаимоотношения, понимать, что основа их – это гостеприимство, щедрость казахского народа, лучшие качества всех этносов, населяющих Казахстан. Всех нас объединяет желание что-то сделать для своей страны, для ее процветания и, конечно, стремление оставить в наследство будущим поколениям главное богатство – добрососедство, взаимопонимание, общность духовности.

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