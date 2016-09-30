​Все мы немножко лошади

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Если вы смотрели мультфильмы про приключения Дяди Федора в Простоквашино, то вы наверняка помните, как пес Шарик дрессировал теленка Гаврюшу. А теперь представьте лишь на минуту, что в пяти метрах от вас хрупкая девушка отдает команды резвому жеребцу гафлингерской породы, а тот ведет себя, как дрессированная собака, и даже при этом виляет хвостом. При этом эмоции на лошадиной морде выражают бурю восторга от происходящего. И хотя благородное животное носит гордую кличку Амор, так и хочется назвать его Юлием из другого популярного мультипликационного фильма – «Три богатыря», потому что иногда кажется, что он вот-вот и заговорит человеческим голосом.

– Сейчас вы увидели лишь малую часть шоу-программы, которую мы готовим к KazEqui 2016, – рассказывает приглашенным на предпоказ журналистам бизнес-тренер, профессиональный ветеринар, старший тренер клуба Chamberlain Мария Сытникова. – Что касается данного выступления, то при его подготовке не применялось никакого насилия. Мы используем так называемые мягкие методики в работе с животными. Конечно, не всегда это происходит так мягко, потому что лошадь весит 500 килограммов, и если ей взбредет в голову поставить на меня копыта, я конечно же мягко ей не скажу. Придется выписать «стоп» и поставить его на место. Он должен чувствовать мою в нем уверенность. Но все же то, что на манеж мы выходим с хлыстом – это всего лишь моя указка, своего рода продолжение руки. А на самом деле здесь нет никакого принуждения, это все выученные команды.

Алматинцы и гости южной столицы 8 и 9 октября 2016 года смогут увидеть гораздо более масштабное шоу, посвященное развитию конной культуры в Казахстане. Уникальные конные игры. Шоу арабских лошадей, которое во всем мире относится к наиболее зрелищным и увлекательным состязаниям. Из России приедет Игорь Бочкарев – известная персона в мире коневодства, профессиональный заводчик, руководитель Национального общества арабских лошадей и проекта шоу-чемпионат арабских лошадей Saint-PetersburgInternationalCup.

Как рассказали журналистам организаторы, мероприятие такого формата проводится в Казахстане впервые. Это семейный праздник с насыщенной программой: театральные выступления с историческими реконструкциями, тематическая выставка алматинских художников, выступления живого оркестра и многое другое.

– Данная выставка проводится с целю популяризировать новые методики отношения к лошадям и устроить семейный праздник, – рассказывает руководитель конного клуба Chamberlain, организатор KazEqui 2016 Марина Буканова. – Обычно такие выставки проводятся осенью или весной с ярким шоу, с костюмированными представлениями. У нас тоже все это будет, только наши лошади немного другие – они будут выступать практически без амуниции, без железа. Безусловно партнерами выступят поставщики конной амуниции, одежды для верховой езды и специального снаряжения.

Три конюшни с «номерами» для лошадей класса люкс пятизвездочного отеля. Со своим фитнесом и солярием. Причудливое сооружение в виде цирка, которое на самом деле представляет собой автоматизированное приспособление для того, чтобы одновременно 12 животным можно было давать минимальную физическую нагрузку. Огромный крытый манеж с оборудованием для тренировок и местами для зрителей, а также не менее впечатляющий его открытый аналог. И конечно же, «Рай в леваде» – единственная в Казахстане тропа с условиями, сходными с теми, в которых лошади живут на лоне дикой природы. Добавим к описанию, что этот комплекс возводился по проекту японского архитектора, и вы получите общее представление о месте проведения выставки KazEqui 2016 – конном клубе Chamberlain.

Про уникальную тропу для копытных хотелось бы отдельно сказать. Здесь животные проводят почти целый день, отправляясь в конюшни лишь на ночь. Представьте себе две широкие беговые дорожки вокруг стадиона шириной метров по восемь. Только посреди не футбольное поле, а уютный парк. Вот по этим «дорожкам», по тропам, и блуждает табун, выбирая себе удобную кормушку или прячась от непогоды в специально оборудованных для этого сооружениях. Что касается покрытия троп, то оно вовсе не идеальное. Есть каменистые участки, есть полянки с песком, в которых лошади принимают своеобразные ванны. При этом ни один обитатель левады не знает железа – ни на копытах, ни в удилах. Как нам объяснили, в древнем мире лошади не знали железа: не ковалась армия Аттилы, так же, как и армия Александра Македонского. Лошадей начали подковывать в VIII–X веках н. э. А это всего лишь тысячелетие относительно 5 миллионов лет, пока лошадь формировалась как вид.

Что удивительно, самыми подходящими лошадьми для иппотерапии оказались скакуны грозных и беспощадных викингов. Прогуливаясь по леваде среди табуна, наша группа не смогла пройти мимо красавца по кличке Тай. Английский Шайр – самый крупный тяжеловоз Туманного Альбиона – попал сюда из Франции, где служил для реабилитации военнослужащих, побывавших в горячих точках. Роскошный конь не побоялся толпы журналистов, наоборот, с достоинством принимал знаки внимания в виде похлопываний по загривку и даже пытался заигрывать с девушками. Вскоре к ему присоединился и представитель исландской породы – не такой рослый, но крепкий и, похоже, очень выносливый мерин по кличке Лизингур. Воинственные норманны, как и кочевники, ценили в лошадях качества, полезные в дальних походах. Как нам рассказала Марина Буканова, подошел он к нам не случайно. Лизингур – один из немногих, кто занимается с особенными детьми. И приблизился лишь потому, что почувствовал в нашей команде дефицит общения, удовлетворить который он считает своим долгом.

В дни проведения выставки посетители также смогут лично на себе испытать целительные свойства копытных. С этой целью здесь готовят специальные тренинги, часть из которых приглашенные накануне журналисты с удовольствием проверили на себе.