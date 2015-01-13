Статьи Все мы родом из детства Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Он родился в поселке Булдурта Джамбейтинского района. Именно здесь в середине прошлого века казахов и немцев было почти поровну. Отец Кумар Ажгалиев работал токарем в ремонтных мастерских, мать Луиза Бенцлер заведовала детским садом. Профессия была для нее очень удобной, поскольку в семье подрастали семеро детей.



От отца Александр унаследовал "рукастость", как называли в родном поселке трудолюбие, а от матери – точность и обязательность. Забегая вперед, скажу, что за всю жизнь Александр Кумарович ни разу никуда не опоздал. Порядок, считает он, должен быть и в делах, и в мыслях.



Поступить в институт сразу после школы не получилось. Чтобы время не пропадало даром, до армии успел в ПТУ получить специальность плотника. Служба тоже оказалась хорошей школой. Вернувшись, поступил на факультет механизации сельхоз­института. Потом по направлению работал в Алгинском птицесовхозе.



Специализированное хозяйство не устояло перед кризисными сложнос­тями 1990-х. Вернулся в Уральск, где его технические знания пригодились в акционерном обществе "Облгаз". Затем возглавлял ТОО "Алау". Несмотря на занятость, никогда не сторонился общественной работы. Почти десять лет был депутатом городского маслихата, руководил комиссией по жилищно-коммунальным вопросам. Нет необходимости объяснять, что эта сложная работа требовала немало сил. И времени, но умение управлять им позволяло везде успевать.

Дома дети тоже не чувствовали недостатка внимания. Хотя, конечно, здесь основная нагрузка была на плечах жены. Свою "половину" Александр встретил еще в студенческие годы. С тех пор со Светланой Васильевной они прожили душа в душу уже 38 лет. Сын и дочь вырос­ли. Родители ими гордятся. Юрий – кандидат технических наук, Инна – юрист. Они учились и создали семьи в Москве. Сейчас у Ажгалиевых трое внуков.



Но с 2003 года семья у них стала гораздо больше. Именно тогда в Уральске была сдана в эксплуатацию "детская деревня" семейного типа. За каждым из десяти коттеджей закрепили шефов. Где-то они менялись, но дому под номером четыре повезло. Если этот номер сравнить с оценкой в школьном журнале, то у этой семьи действительно все хорошо. Ажгалиев помогает мате­риально, дарит подарки к праздникам. Но не это главное.



– У наших детей все есть, – рассказывает он. – Они обеспечены даже лучше, чем некоторые их сверстники в благополучных семьях. Задача состоит в том, чтобы эти маленькие люди чувствовали себя нужными, ощущали надежную опору в тех взрослых, которые находятся рядом. Такая защищенность – основа духовного комфорта, который необходим буквально каждому. В нашем, как мы его с женой называем, втором доме одни дети подросли, на их мес­то пришли другие. Но всякий раз, когда ощущаешь, что с ребенком установлены понимание, родственный контакт, понимаешь – это самая большая радость и высшая награда.



Что касается наград, то их у Александра Кумаровича немало. Первым в Уральске он был награжден знаком "Меценат образования". Имена удостоенных этой награды заносятся в "Золотую книгу меценатства". Александр Кумарович многие годы решает проблемные вопросы школы, которая находится на территории округа, где он был депутатом. Такая забота, по его мнению, не должна иметь прошедшего времени.

В "детской деревне" хозяйка каждого коттеджа – это мама, которая отвечает в нем за все, и в первую очередь за воспитание ребят. Женис Мукатова считает, что ей посчастливилось. Как и в любой семье, здесь тоже бывает всякое, но всегда помогает непоколебимый авторитет Александра Кумаровича.



Дети учатся хорошо, знают свои обязанности, помогают по дому и друг другу. Больших проблем с дисциплиной нет. В отличие от ребят из детских домов "деревенские" гораздо лучше подготовлены к самостоятельной жизни. Не может не радовать и то, что в Приуралье за последние несколько лет закрыты два детских дома. Это комплекс "Жас даурен" и детдом в поселке Январцево. В них больше нет надобности.



Государство заботится и о тех, кому уже исполнилось 18. В колледжах их обеспечивают всем необходимым. Повзрослев, воспитанники "детской деревни" поддерживают связь со ставшей родной семьей, делятся и проблемами, и успехами.



Александр Ажгалиев уверен, что связь с прошлым – это те корни, которые помогают устоять в любых жизненных обстоятельствах. К примеру, институт он окончил 35 лет назад, но до сих пор дружит с бывшими сокурсниками и утверждает, что общие воспоминания и встречи придают сил, делают моложе. Каж­дые пять лет на них приезжают и из дальнего далека. А постоянным и неутомимым организатором встреч однокашников выступает опять-таки Ажгалиев.



Прав был Экзюпери: нет большей роскоши в жизни, чем роскошь человеческого общения. Именно она приводит людей в этнокультурные объединения. Александр Кумарович – член Ассамблеи народа Казахстана, заместитель председателя немецкого этнокультурного центра "Хаймат".



– Я казах, как и записано у меня в паспорте, – говорит он. – Но когда меня выбрали, не смог отказаться. Немцев в области немного, порядка полутора тысяч человек. Под крылом АНК их объединяет активная работа по сохранению традиций, культуры, обычаев. Деятельность всех этнокультурных объединений умело координирует заместитель председателя, заведующий секретариатом областной АНК Гайса Капаков. Должность руководителя Дома дружбы воспринята мной прежде всего как огромная ответственность. Тем более в год ассамблеи. Планы его проведения уже намечены.



Потенциал ассамблеи – это большая сила, в основу которой положена народная дипломатия. К примеру, этнокультурные объединения налаживают контакты, которые помогут привлечь в регион новые инвестиции. "Хаймат" планирует пригласить в Приуралье тех немцев, которые уехали за рубеж в сложные 90-е годы. Нам есть, что им показать и чем гордиться. В Казахстане, где главными ценностями провозглашены стабильность и единство, созданы все условия для развития бизнеса. Думаю, что среди наших бывших земляков непременно найдутся предприимчивые люди, которые ими воспользуются.



Каждый Новый год Александр Кумарович и Светлана Васильевна встречают в "детской деревне". Здесь их всегда ждут и радуются не столько подаркам и богатому дастархану, сколько по-настоящему домашнему вниманию и теплу, на которые так щедры Ажгалиевы. Новогодние дни у ребят заняты утренниками, елками, а третьего января по уже сложившейся традиции они приглашают детей к себе домой. Впрочем, в их гостеприимном доме ребята бывают не только по праздникам. Когда вместе с Александром Кумаровичем они ходят гулять, то после парка или аттракционов тоже захаживают на чай, который переходит в обед или ужин. Такое общение еще больше сближает. Дети ощущают себя нас­тоящей и дружной семьей. Только самые младшие иногда во время прогулок спорят о том, чья очередь Александра Кумаровича за руку держать.

