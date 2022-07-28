Все на старты!

В ближайшие выходные казахстанские любители плавания и бега соберутся в национальном парке «Бурабай» (Акмолинская область), чтобы участвовать в заплыве PikeMan и международном спортивном трейл-забеге Aqbura Bay Trail-2, внесенном в реестр Международной ассоциации забегов по пересеченной местности (ITRA).

Заплыв пройдет на озере Малое Чебачье для спортсменов-любителей с разным уровнем подготовки: 1 км для начинающих и детей, а также 3 км 800 м для опытных спортсменов. В свою очередь трейл-забег также пройдет на двух дистанциях: 12 км и 35 км. На забег и заплыв зарегистрировались свыше тысячи человек, среди них есть спортсмены из Испании, Канады, США, Чехии, ЮАР, Беларуси, Украины, России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, а также из всех областей РК.

«В забеге принимают участие дети, молодежь и спортсмены-любители всех возрастов. Основные цели мероприятия – популяризация здорового образа жизни, развитие туристичес­ких троп национального парка, привлечение внимания к экологической концепции Leave no Trace», – сообщил директор Забега Павел Тенцер.