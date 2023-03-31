Все на субботник!

Красоту посмотреть и за другими убрать – примерно под таким девизом вот уже более 13 лет проходят субботники, организованные сотрудниками неправительственного учреждения «Эко Мангистау».

Проблема загрязнения популярных мест отдыха в регионе существует давно. Далеко не каждый турист убирает мусор после себя и, как следствие, шикарные природные ландшафты медленно, но верно превращаются в свалку.

Долина шаров, местность Айракты Шоманай, Бозжыра, набережная «43 км», озеро Саура, каньон Тамшалы, впадина Карагие, гора Шеркала... Мангис­тауский регион переполнен уникальными местами, поражаю­щими даже самых пресытившихся туристов. Эти и другие достопримечательности находятся вдали от благ цивилизации и используются исключительно для так называе­мого «дикого» отдыха, подразумеваю­щего воссоединение с природой, бережное к ней отношение. Готовят еду, как правило, на костре, но используя специальные подставки, и весь мусор за собой обязательно убирают, оставляя место отдыха в первозданном виде.

К большому сожалению, не все мыслят именно так. Для некоторых отдыхающих отсутствие благ цивилизации становится чуть ли не разрешением вести себя не по-людски. Нет камер и лишних глаз – незачем быть человеком. Поэтому в этих красивейших местах можно увидеть следы от костров, горы пластиковых бутылок, летающие пакеты и пищевые остатки... Очень грустное зрелище.

И потому сотрудники «Эко Мангистау» решили, что ситуацию нужно немедленно исправлять. Причем не просто приезжая и убирая за кем-то, а стараясь прививать подрастающему поколению навыки бережного отношения к природе.

– Мы все живем в городе, где главной достопримечательнос­тью является море. Частота посещения побережья очень велика, будь то семейные торжества, пикники. Но стало просто невыносимо приезжать туда отдыхать – вся береговая линия из-за низкой экологической культуры горожан в популярных и любимых местах была загрязнена отходами после бурно проведенного отдыха. Наверное, тогда и возникла идея: а почему бы не организовывать своеобразные экологические вылазки? Мы назвали их «чистками», добавляя к названию сезон. Так постепенно в рамках осенних, весенних «чисток» стали привлекать школьников, студентов, присоединялись и просто неравнодушные жители, которые совмещали экскурсии и пикники с субботниками. В год на таких мероприятиях у нас бывает до 600 человек, а проводим мы их уже более 13 лет, – рассказала специалист НПУ «Эко Мангис­тау» Наталья Зорина.

За эти годы коллектив и волонтеры посетили практически все достопримечательности края, взяли неофициальное шефство над природными памятниками Мангистауской области, ухаживали за святыми местами. «Чистки» проводились в урочищах Саура, Самал, Акмыш, в долинах Торыш, Акеспе, не остались без внимания и впадина Карагие, другие места. Постепенно, говорят волонтеры, их работа стала заметной.

– В последние несколько лет стало чище. Иногда даже бывает такое, что приезжаем на место, а убирать уже нечего, потому что недавно кто-то волонтерил. Конечно, мы радуемся, что число сознательных людей растет, – с удовлетворением подчеркнула Наталья Зорина.

Приезжая на то или иное мес­то, видя проблемные моменты, волонтеры докладывали о своих находках или инициативах местным чиновникам.

– Профильные управления даже финансировали ряд проектов, на уровне местных акиматов мы решали вопросы по установке урн и контейнеров в популярных мес­тах отдыха, организации вывоза мусора. «Эко Мангистау» также выступало с предложениями по облагораживанию пляжа в райо­не Приморского, – отмечают общественники.

Конечно, привлечь детей и подростков простым «поехали собирать мусор» было бы невозможно. Но хотелось задействовать именно молодежь, поскольку она – будущее нашей страны. Поэтому организаторы пошли на небольшие хитрости.

– Привлекаем мы тем, что не только занимаемся уборкой, но и проводим экскурсии, организовываем тимбилдинги, пикники и различные развлечения. Многие после первого посещения остаются в команде постоянных волонтеров, – рассказала Наталья Зорина.

В результате сезонные экологические рейды стали настолько популярными, что места в автобусах бронировались за несколько дней вперед. Каждый знал, что помимо наслаждения от увиденных природных ланд­шафтов он получит радость от нахождения в приятной компании, услышит интересную информацию от экскурсоводов, получит угощения, поучаствует в конкурсах и, как вишенка на торте, сможет внес­ти свой вклад в экологическое благополучие Мангистау.

Понаблюдав за тем, как благие дела вершатся с огромным удовольствием, крупные бизнесмены региона тоже изъявили желание стать частичкой этого движения.

– Были крупные компании, которые помогали с финансированием и полной организацией «чисток». Представители малого и среднего бизнеса предложили инвентарь, саженцы, когда мы восстанавливали аллею на Сау­ре. Были те, кто предоставлял крупногабаритную технику для погрузки и вывоза мусора, организовывал питание для волонтеров. Всех помним и всем благодарны! – говорит представитель организации.

В НПУ уверены: подобные акции важно продолжать. Помимо «Эко Мангистау» сегодня на субботники приезжают и другие организации. За 13 лет сущест­вования движения в мес­тах общественного отдыха явно улучшилась экологическая обстановка. Конечно, иногда еще встречаются «остатки веселья» нерадивых туристов, но свалок больше нет.

Возможна ли ситуация, когда и вовсе не будет нужды в субботниках, специалисты не знают. Говорят лишь, что нужно повышать экологическую грамотность со школьной скамьи, а властям – соз­давать благоприят­ные условия в местах отдыха, коммунальным же службам работать и вовремя выполнять свои обязательства.