Все начинается с любви

Пока мама готовила обед, Сабина, взобравшись на стул, взяла с полки папину газету, которую рано утром принесла почтальон. Ее заинтересовала большая фотография улыбающегося благородного человека на фоне праздничных фейерверков и в окружении многих людей. Она запомнила, как папа уважительно назвал его Президентом страны! Девочка поняла, что папе нравится эта фотография, и стала старательно перерисовывать… портрет Президента Нурсултана Назарбаева! Затем к ней присоединился и братик. А когда семья собралась за праздничным столом, дети неожиданно для взрослых преподнесли им в подарок свой рисунок. «Ведь сегодня праздник», – объяснили они.
Рисунок на удивление оказался хорошим. «Дети, да вы талантливы! – воскликнул отец. – Теперь надо написать к рисунку поздравительное письмо в адрес Президента». Сабину воодушевила такая поддержка, и она стала расспрашивать, кто такой Президент страны, что он делает на работе, где находится его работа…
Родители пообещали детям, что обязательно покажут школу, где учился Президент, благо село Ушконыр (бывшее село Шамалган) в Каскеленском районе Алматинской области находится неподалеку от Алматы. Школа им. Карасай-батыра села Ушконыр знаменита тем, что в ней учился Первый Президент Казахстана. «Если бы мы жили в селе, то я тоже могла бы учиться в этой школе?» – удивилась Сабина. «Конечно!» – ответила мама Марьям и рассказала, что уже бывала в этой школе. А также о том, что ее ученики гордятся своей школой и считают, что духовное родство с Президентом налагает большую ответственность. Еще школьники гордятся своим музеем, где хранятся уникальные экспонаты, связанные с деятельностью Первого Президента. Среди них Марьям запомнила удивительную куклу ручной работы, изображающую японского самурая, – ее подарили Президенту Казахстана во время официального визита в Японию.
Другой экспонат – голубую вазу из знаменитого китайского фарфора – Глава государства привез из Китая. Хранятся в музее и другие, не имеющие аналогов, бесценные дары, преподнесенные первыми руководителями разных стран нашему Президенту и переданные им школьному музею. Но более всего интерес у Марьям вызвали несколько белых листков с гимном Казахстана, написанных рукою
Нурсултана Абишевича, когда он работал над текстом песни.
Музей разделен на 23 отдела, и по каждому из них можно проводить отдельный классный час. Основной зал посвящен жизни и деятельности Президента – в детстве ученика средней школы им. Фурманова села Шамалган. Здесь экспонаты рассказывают о Лидере нации – основателе суверенного Казахстана, сумевшего на заре независимости выстроить мудрую и дальновидную государственную политику, тем самым обеспечив единство и согласие в стране, ее экономическое процветание.
Дети слушали рассказ, буквально открыв рот, так он их заинтересовал. И они готовы были отправиться на экскурсию хоть сейчас. «Поездка займет много времени, поэтому отложим ее на каникулы», – ответили им. Но более важным итогом разговора стало другое – чувство личной сопричастности к историческим и духовным ценностям своего народа крепко утвердилось в детских душах.
Педагоги утверждают, что формирование чувства патриотизма начинается в первую очередь с семьи. Именно в семье малыш учится главному – любви и почтению к родителям, к дому и родной земле. А это и есть базовые принципы для воспитания патриота и истинного гражданина своей Родины.
В преддверии большого государственного праздника – Дня Независимости – хочется пожелать молодым родителям дарить детям как можно больше любви. Ведь патриотизм, как и все лучшее в жизни, начинается с любви.