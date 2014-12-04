Все начинается с любви

Свежий выпуск
596
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Пока мама готовила обед, Сабина, взоб­равшись на стул, взяла с полки папину газету, которую рано утром принесла почтальон. Ее заинтересовала большая фотография улыбающегося благородного человека на фоне праздничных фейерверков и в окружении многих людей. Она запомнила, как папа уважительно назвал его Пре­зидентом страны! Девочка поняла, что папе нравится эта фотография, и стала старательно перерисовывать… портрет Президента Нурсултана Назарбаева! Затем к ней присоединился и братик. А когда семья собралась за праздничным столом, дети неожиданно для взрослых преподнесли им в подарок свой рисунок. «Ведь сегодня праздник», – объяснили они.
Рисунок на удивление оказался хорошим. «Дети, да вы талантливы! – воскликнул отец. – Теперь надо написать к рисунку поздравительное письмо в адрес Президента». Сабину воодушевила такая поддержка, и она стала расспрашивать, кто такой Президент страны, что он делает на работе, где находится его работа…
Родители пообещали детям, что обязательно покажут школу, где учился Пре­зидент, благо село Ушконыр (бывшее село Шамалган) в Каскеленском районе Алматинской области находится неподалеку от Алматы. Школа им. Карасай-батыра села Ушконыр знаменита тем, что в ней учился Первый Президент Казахстана. «Если бы мы жили в селе, то я тоже могла бы учиться в этой школе?» – удивилась Сабина. «Конечно!» – ответила мама Марьям и рассказала, что уже бывала в этой школе. А также о том, что ее ученики гордятся своей школой и считают, что духовное родство с Президентом налагает большую ответственность. Еще школьники гордятся своим музеем, где хранятся уникальные экспонаты, связанные с деятельностью Первого Президента. Среди них Марьям запомнила удивительную куклу ручной работы, изображающую японского самурая, – ее подарили Президенту Казахстана во время официального визита в Японию.
Другой экспонат – голубую вазу из знаменитого китайского фарфора – Глава государства привез из Китая. Хранятся в музее и другие, не имеющие аналогов, бесценные дары, преподнесенные первыми руководителями разных стран нашему Президенту и переданные им школьному музею. Но более всего интерес у Марьям вызвали несколько белых листков с гимном Казахстана, написанных рукою
Нурсултана Абишевича, когда он работал над текстом песни.
Музей разделен на 23 отдела, и по каждому из них можно проводить отдельный классный час. Основной зал посвящен жизни и деятельности Президента – в детстве ученика средней школы им. Фурманова села Шамалган. Здесь экспонаты рассказывают о Лидере нации – основателе суверенного Казахстана, сумевшего на заре независимости выстроить мудрую и дальновидную государственную политику, тем самым обеспечив единство и сог­ласие в стране, ее экономическое процветание.
Дети слушали рассказ, буквально открыв рот, так он их заинтересовал. И они готовы были отправиться на экскурсию хоть сейчас. «Поездка займет много времени, поэтому отложим ее на каникулы», – ответили им. Но более важным итогом разговора стало другое – чувство личной сопричастности к историческим и духовным ценностям своего народа крепко утвердилось в детских душах.
Педагоги утверждают, что формирование чувства патриотизма начинается в первую очередь с семьи. Именно в семье малыш учится главному – любви и почтению к родителям, к дому и родной земле. А это и есть базовые принципы для воспитания патриота и истинного гражданина своей Родины.
В преддверии большого государственного праздника – Дня Независимости – хочется пожелать молодым родителям дарить детям как можно больше любви. Ведь патриотизм, как и все лучшее в жизни, начинается с любви.

Популярное

Все
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
«Болашақ» может остаться без будущего
Душой – казах, по паспорту – немец
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов организаций ТиПО сельскохозяйственного направления
Рост производства составил 4,8%
Ризабек Айтмухан: третий титул чемпиона мира
Lady из Каменки
У «Астаны» в приоритете – чемпионат Казахстана
Отсутствие контроля приводит к долгостроям
«Кайрат» выиграл отборочный турнир Лиги чемпионов УЕФА
Что дает гражданам соцстрахование?
Интернет пришел в глубинку
Открылся ряд учреждений и инфраструктурных объектов
В объятиях большой семьи
Нет акцизов – нет свободы
В Алматы проходит международный форум «Молодежь за устойчивое будущее Центральной Азии»
Заветы Абдижамила Нурпеисова
Тревожные выходные
Реконструкция близится к завершению
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Чеченка с казахской душой
До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу
Этот день изменил судьбу
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Президент посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики
Нужны новые подходы
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Число аварий снизит «цифра»
Решительный шаг к независимости
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
В преддверии Дня Республики стартовала акция «Менің елім – менің Туым»
Крупной зарубежной компании предложили пересмотреть ценовую политику в Казахстане
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Нет акцизов – нет свободы
Тревожные выходные
Отсутствие контроля приводит к долгостроям
Что дает гражданам соцстрахование?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]