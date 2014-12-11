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Все начинается с любви

Аягуль МИРАЗОВА, директор гимназии № 159, «Қазақстанның еңбе
Создавалось впечатление, что я живу среди героев фильма. На экране воссоздан период, в котором жили и работали мои ровесники, представители нашего поколения. Особенно запомнилась мне игра Нурлана Алимжанова, который прекрасно воплотил образ главного героя, показав его мудрость, стремление искать выход в любых жизненных ситуациях, умение находить общий язык с людьми, душевное отношение к своей семье, отцовскую любовь к дочерям, взаимопонимание с супругой. Несколько раз за сеанс у меня на глаза невольно наворачивались слезы.
Эпизод, когда Сара Алпысовна сообщает Нурсултану Абишевичу о том, что из жизни ушла его мама, задел до глубины души. Какой бы сильной личностью он ни был, слезы текли по его лицу, он мысленно повторял слова матери, которые будет всегда вспоминать всю жизнь. Во всех его поступках чувствуется любовь, которая исходила от матери. Думаю, что каждому человеку понятны эти чувства. Именно с такой любви начинается любовь к своему народу, к своей земле, к родине. И мы в этом фильме увидели самое лучшее проявление этого чувства. Качества, заложенные в семье, помогли Нурсултану Абишевичу сохранить дружбу со своими друзьями детства и одноклассниками, товарищами по работе. Вполне логично, что по инициативе Главы государства в нашей стране проходит такой теплый конкурс – «Мерейлі отбасы».
Режиссер фильма Рустем Абдрашов перед показом сказал, что этот фильм посвящает всем родителям. Я полностью поддерживаю его. Мы должны эту тему поднимать чаще, потому что с уважения и любви к родителям начинается все лучшее в человеке. В фильме затронуты самые простые, но вместе с тем и самые важные истины, на которых должно воспитываться подрастающее поколение. Мне вспомнились слова Президента о том, что судьба страны – в руках молодежи, а ее судьба – в руках учителей. Считаю, что это поистине историческая оценка труда педагогов и вера в них.
Нурлан Алимжанов прекрасно справился со своей ролью, он даже внешне похож на Главу государства. И в целом работа всех казахстанских и российских актеров была очень профессиональной, достоверной, волнующей.

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