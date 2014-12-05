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Все начинается с любви
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Пока мама готовила обед, Сабина, взоб­равшись на стул, взяла с полки папину газету, которую рано утром принесла почтальон. Ее заинтересовала большая фотография улыбающегося благородного человека на фоне праздничных фейерверков и в окружении многих людей. Она запомнила, как папа уважительно назвал его Пре­зидентом страны! Девочка поняла, что папе нравится эта фотография, и стала старательно перерисовывать… портрет Президента Нурсултана Назарбаева! Затем к ней присоединился и братик. А когда семья собралась за праздничным столом, дети неожиданно для взрослых преподнесли им в подарок свой рисунок. «Ведь сегодня праздник», – объяснили они.

Рисунок на удивление оказался хорошим. «Дети, да вы талантливы! – воскликнул отец. – Теперь надо написать к рисунку поздравительное письмо в адрес Президента». Сабину воодушевила такая поддержка, и она стала расспрашивать, кто такой Президент страны, что он делает на работе, где находится его работа…

Родители пообещали детям, что обязательно покажут школу, где учился Пре­зидент, благо село Ушконыр (бывшее село Шамалган) в Каскеленском районе Алматинской области находится неподалеку от Алматы. Школа им. Карасай-батыра села Ушконыр знаменита тем, что в ней учился Первый Президент Казахстана. «Если бы мы жили в селе, то я тоже могла бы учиться в этой школе?» – удивилась Сабина. «Конечно!» – ответила мама Марьям и рассказала, что уже бывала в этой школе. А также о том, что ее ученики гордятся своей школой и считают, что духовное родство с Президентом налагает большую ответственность. Еще школьники гордятся своим музеем, где хранятся уникальные экспонаты, связанные с деятельностью Первого Президента. Среди них Марьям запомнила удивительную куклу ручной работы, изображающую японского самурая, – ее подарили Президенту Казахстана во время официального визита в Японию.
Другой экспонат – голубую вазу из знаменитого китайского фарфора – Глава государства привез из Китая. Хранятся в музее и другие, не имеющие аналогов, бесценные дары, преподнесенные первыми руководителями разных стран нашему Президенту и переданные им школьному музею. Но более всего интерес у Марьям вызвали несколько белых листков с гимном Казахстана, написанных рукою Нурсултана Абишевича, когда он работал над текстом песни.

Музей разделен на 23 отдела, и по каждому из них можно проводить отдельный классный час. Основной зал посвящен жизни и деятельности Президента – в детстве ученика средней школы им. Фурманова села Шамалган. Здесь экспонаты рассказывают о Лидере нации – основателе суверенного Казахстана, сумевшего на заре независимости выстроить мудрую и дальновидную государственную политику, тем самым обеспечив единство и сог­ласие в стране, ее экономическое процветание.

Дети слушали рассказ, буквально открыв рот, так он их заинтересовал. И они готовы были отправиться на экскурсию хоть сейчас. «Поездка займет много времени, поэтому отложим ее на каникулы», – ответили им. Но более важным итогом разговора стало другое – чувство личной сопричастности к историческим и духовным ценностям своего народа крепко утвердилось в детских душах.

Педагоги утверждают, что формирование чувства патриотизма начинается в первую очередь с семьи. Именно в семье малыш учится главному – любви и почтению к родителям, к дому и родной земле. А это и есть базовые принципы для воспитания патриота и истинного гражданина своей Родины.

В преддверии большого государственного праздника – Дня Независимости – хочется пожелать молодым родителям дарить детям как можно больше любви. Ведь патриотизм, как и все лучшее в жизни, начинается с любви.

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