Все начинается с первого слова

Студентов, специалистов, домо­­хо­зяек и даже пенсионеров объединяет одно – желание научиться говорить на языке Абая.

Педагог хорошо понимает: у каждого слушателя свои история и мотивация. Наверное, именно поэтому для нее преподавание – не случайный выбор профессии. Путь к профессии начался еще в детстве, когда она росла у бабушки, которая была заслуженным учителем Республики Казахстан. Юная Асель наблюдала, с какой любовью аже относилась к своим ученикам и с каким уважением и теплотой они отвечали ей. А еще девочка с упоением слушала ее рассказы, народные легенды и предания. Так постепенно появился интерес к казахской литературе и истории, который впоследствии определил ее профессиональный выбор.

Сегодня ученики Асель Айтбаевны – представители 34 этнических групп. Среди них – корейцы, русские, турки, дунгане, татары… И для многих из них изучение языка не заканчивается после первого курса: слушатели продолжают обучение, переходят на следующий уровень, стремятся расширить свои знания.

Работать со взрослыми, признается педагог, бывает непросто. Ведь у них уже сформированы привычки, мышление, речевые модели, есть собственное мнение и жизненный опыт. К тому же с возрастом запоминание новой информации иногда требует больше усилий.

– Но есть и важное преимущество – осознанная цель. Если человек поставил перед собой конкретную задачу и у него есть истинное желание выучить язык, то, на мой взгляд, никаких непреодолимых трудностей нет, – считает Асель Айтбаевна.

Возможно, поэтому среди ее учеников есть люди, которыми она гордится и ставит их в пример другим. Однако самым большим профессиональным успехом педагог считает не дипломы и не формальные показатели.

– Для меня самое большое достижение – это когда человек приходит ко мне со словами: «Я хочу учить казахский язык», а спустя время уже может понимать его и самостоятельно говорить. Наверное, для учителя нет более убедительного результата.

Одной из главных проблем при изучении слушателями казахского языка Асель Айтбаевна считает не отсутствие знаний, а страх использовать их. Человек может знать десятки и даже сотни казахских слов, понимать грамматику, читать тексты – но в реальной ситуации вдруг замолчать. По ее мнению, помешать могут стеснение, страх ошибиться, неправильное произношение или акцент.

– Когда человек разговаривает на другом языке, ошибки и акцент – это естественное явление, – объясняет педагог. – Грамматические окончания мы постепенно учимся правильно употреблять. В первую очередь нужно накапливать словарный запас. Если человек знает мало слов, то даже идеальное знание грамматики не всегда поможет ему заговорить.

По этой причине на своих занятиях Асель Сыздыкова старается делать так, чтобы язык не оставался исключительно в тетради. Флеш-карточки, интерактивные задания, игровые упражнения, интервальное повторение – все это помогает закреплять новые слова по конкретной теме. На интер­активной доске слушателям, например, предлагают быстро подобрать правильный перевод. Проводятся игровые занятия, уроки-путешествия, киноуроки.

Современные технологии тоже стали частью обучения. В распоряжении преподавателя – интерактивные панели, QR-коды с аудио- и видеоматериалами, различные цифровые инструменты и возможности искусственного интеллекта. Но технологии, считает Асель Айтбаевна, остаются именно инструментом. Главная цель неизменна – научить человека свободно и просто общаться.

И чтобы быстрее освоить его, необязательно ограничиваться учебником и временем занятий. Казахская речь должна постепенно войти в обычную жизнь. Учитель советует слушать музыку, смотреть художественные и мультипликационные фильмы, обращать внимание на подкасты, читать сторис в соц­сетях. Даже привычные городские вывески и рекламные объявления могут стать маленьким уроком.

– Важно постепенно вводить в повседневную жизнь слова и устойчивые фразы, которые изучаются на каждом уроке. Именно постоянная практика помогает превратить полученные знания в живую речь, – акцентирует внимание моя собеседница.

По ее мнению, не нужно ждать момента, когда человек почувствует себя полностью готовым. Иногда первый разговор с ошибками полезнее, чем еще десяток выученных правил.

На уроках важное место занимают устное народное творчество и литература. Пословицы, поговорки, загадки, сказки, а также небольшие отрывки из произведений помогают одновременно решать несколько задач: расширять словарный запас, развивать речь и знакомить учащихся с культурой и традициями казахского народа.

– У казахов есть очень хорошая поговорка: «Если знаешь семь языков, знаешь жизнь семи народов», – говорит Асель Сыздыкова. – Изучая определенный язык, человек знакомится с культурой, искусством, историей, ремеслами и литературой этого народа. Расширяется его кругозор, появляются новые друзья и укрепляется дружба с представителями другой культуры.

В этой работе, пожалуй, и заключается одна из главных особенностей языкового образования: человек получает не только новые слова, вместе с ними перед изучающим постепенно открывается другой мир.

По мнению Асель Сыздыковой, педагог дает знания, опыт и все необходимое для обучения. Но дальнейшее стремление развиваться во многом зависит уже от самого ученика и поддержки окружающих. Но и преподаватель, считает она, тоже не должен останавливаться в развитии.

– Современному учителю порой не хватает­ самого простого и одновременно самого ценного – времени. Времени на себя, профессиональное развитие, освоение новых методов, обмен опытом. Ведь преподаватель постоянно работает с людьми, готовится к занятиям, ищет новые материалы, старается­ быть интересным для своих учеников, поэтому современный педагог тоже должен постоянно развиваться вместе со своими учениками, – говорит Асель Айтбаевна.

И в этих словах, пожалуй, есть важный секрет профессии учителя. Настоящее обучение никогда не бывает движением только в одну сторону. Пока педагог помогает ученику сделать очередной шаг, он и сам продолжает учиться – новым технологиям, подходам, способам достучаться до человека. А иногда просто учится не бояться ошибок вместе со своим учеником. Ведь любой язык начинается с первого слова. А за первым словом обязательно последуют второе, третье, разговор, еще одна встреча, новые знания. Главное – решиться заговорить.

– Я желаю успехов каждому, кто хочет выучить казахский язык! Не стесняйтесь и не бойтесь говорить на казахском языке – верьте в себя, практикуйтесь, и у вас обязательно все получится! – уверена Асель Сыздыкова.