Все начинается с семьи

Прямая речь
Владимир Чепель, главный специалист аппарата акима Капальского сельского округа, область Жетысу

В открытом формате, с участием представителей разных этносов прошел юбилейный курултай Международного общества «Қазақ тілі». Отрадно видеть, что многие отлично владеют государственным языком. Полагаю, это прямой результат слаженной государственной политики, которая направлена на то, чтобы казахский изучался в стране с юных лет, начиная с семьи, детского сада и школы.

Наша встреча прошла в теплой дружественной атмосфере. Каждый участник мог поделиться своим видением, высказать свою точку зрения. Как известно, в Казахстане нет ограничений на развитие языков. И безусловно радует, что стратегический приоритет отдается государственному, который способен занять достойное место на мировой арене. Огромную роль в этом играют общественные деятели, представители сферы искусства.

Сегодня мы видим, как казахский язык активно продвигается молодежью, растет объем качественного контента, динамично развиваются цифровые платформы. Яркий пример – деятельность известного продюсера и шоумена Нурлана Коянбаева, который популяризирует язык, культуру и нашу страну.

Все помнят исторический момент, когда наш флаг был признан самым красивым на планете, а пост с ним в Instagram установил мировой рекорд, став наиболее комментируемой пуб­ликацией в истории социальной сети. Этот масштабный челлендж был запущен с целью прославить государственный символ Казах­стана в мире.

Уверен, что делегаты лично и через социальные сети расскажут о состоявшемся форуме в своих регионах, самых отдаленных аулах. Это важно, ведь аул – колыбель нашей земли, оттуда берут начало все главные ценности.

Глава государства смотрит далеко в будущее, и каждый из нас должен задаться вопросом: что мы оставим потомкам? Кто-то уже в совершенстве владеет языком, а кто-то лишь начинает этот путь и порой испытывает робость. Наша задача – поддерживать тех, кто делает первые шаги, и помогать им. Достаточно посмотреть на детей: они свободны от комплексов и излагают мысли легко.

Если же говорить обо мне, то любовь к казахскому языку, можно сказать, досталась мне с рождения. Мама у меня наполовину казашка, наполовину татарка, а моей молочной матерью стала Алтынай-тате. Как известно, с материнским молоком передается не только крепкий иммунитет, но и искренняя любовь к родной земле и ее языку.

#казахский язык #методы #изучение

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