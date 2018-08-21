​Все начинается с семьи

Ежегодный конкурс «Мерейлі отбасы» учрежден по инициативе Президента РК Нурсултана

Назарбаева. Основная цель – возрож­дение нравственных ценностей, повышение статуса и культивирования позитивного образа семьи и брака. Конкурс проводится в Казахстане уже пятый год. Лучшими на городском этапе жюри единогласно выбрало чету Сабита Имангалиева и Зубайры Кыстаубае­вой. Теперь им предстоит отстаивать честь города на республиканском конкурсе, который состоится в сентябре нынешнего года в Астане.

Династия

В династии Имангалиевых – учителя, кандидаты наук, отличники образования, члены Союза журналистов Казахстана, 2 почетных гражданина. В семейной копилке 17 авторских книг – об улицах родного края, учебные пособия по казахскому языку и другие научные труды.

Сабит и Зубайра – выходцы из интеллигентных семей. Родились и выросли в Жалагашском районе Кызылординской области. Сабит Жумагулович воспитан в династии учителей. По его словам, около 100 лет все члены семьи по мужской линии – учителя. Немудрено, что и дети пошли по следам предков.

К слову, отец главы семейства дружил с писателем Сабитом Мукановым, и именно в честь него и назвал своего сына. Говорят, имя во многом определяет судьбу человека. Сейчас Сабит Имангалиев является почетным гражданином Жалагашского района, член Союза журналистов Казахстана, был председателем общественного фонда «Қазақ тілі», автор многих книг.

Супруга Зубайра Кыстаубаева была поздним ребенком. Появилась на свет, когда ее отцу уже перевалило за шестьдесят. Он был начальником колхоза и районного совета, уважаемый в округе человек. Сейчас Зубайра – мать-героиня, педагог, автор учебников по казахскому языку для 9–11-х классов.

Предначертано судьбой

Зубайра является потомком Темирбека Жургенова. Так получилось, что отец Сабита Имангали Жумангулов и его друг Темирбек Жургенов были сватами еще до рож­дения детей, однако встретиться двум сердцам помог случай.

– В 1966 году я работала заведующей отдела районного комитета комсомола. Шла по работе в сторону автобазы. Навстречу шагали двое молодых людей. Один из них – мой знакомый, Ашухан. Мы разговорились. И он познакомил меня со своим другом Сабитом. Услышав имя Сабит Имангалиев, я вспомнила про поручение, которое мне дали из районного комсомольского комитета – подготовить комсомольскую характеристику на некого члена комсомольского комитета… Именно им-то и оказался Сабит. На тот момент его не знала, однако характеристика уже была готова: я написала, что он активист, спорт­смен, занимается художественной самодеятельностью и самый настоя­щий комсомолец. Услышав это, молодой человек посмеялся, отметив, что теперь надо соответствовать, чтобы оправдать доверие, – рассказывает Зубайра.

В тот день девушка покорила парня. Сабит прождал новую знакомую больше часа, пока она не освободилась на работе, чтобы потом проводить домой.

– Когда я впервые ее встретил, то какая-то сила заставила меня последовать за ней,– улыбается Сабит Имангалиев.

В свою очередь супруга признается, что очень ценит в своем муже человечность, трудолюбие, воспитание и культуру.

Чти традиции – помни о корнях

Союз двух сердец подарил жизнь пятерым замечательным детям. Каждый из которых уже добился в жизни определенных высот и заслужил уважение в обществе.

– У нас четыре дочери и сын. Все они с высшим образованием. Старшая, Гульжан, открыла свое дело, а Гульсара – специалист в банковской сфере. Остальные – кандидаты наук, доценты и профессора. Сын Бауржан окончил университет с красным дипломом. Написал 6 книг, по некоторым из них были сняты фильмы. Гульназ – доцент, защитила диссертацию по сопоставительной грамматике русского и казахского языков. Работает в КазГУЯ. А дочь Сатжан – кандидат юридических наук. По программе «Болашак» отучилась в Англии. Сейчас ректор частного института в Мангистау, – говорит глава семейства.

Залогом хорошего воспитания он считает следование семейным традициям, которые тесно переплетаются с народными.

– При воспитании детей мы брали за основу национальное воспитание. Наша семья соблюдает обычаи казахского народа. Мы придерживаемся правильной модели поведения между младшими и старшими. Оказывать свое поч­тение и уважение старшим для младших – это черта всех казахов, и мы стараемся это прививать своим детям и внукам с малых лет, – рассказывает Зубайра.

– У нас правило, как только дети переступают порог нашего дома, говорят только на казахском. Младшим, которые учились в русской школе, конечно, тяжело было это воспринять. Но со временем стали хорошо говорить на родном языке, начали петь песни и читать стихи, играть на домбре казахские кюи. Все наши дети свободно владеют двумя, а то и тремя языками, читают лекции на двух языках. Мы считаем, что это наше главное достижение – привить детям национальное воспитание, научить их ценить свою культуру и свой родной язык, – говорит Сабит Имангалиев.

Сила духа и забота

Еще одной чертой характера каждого члена семьи является самостоятельность, ответственность и решительность.

– Был случай, как-то нам с Сабитом пришлось уехать в аул. Дети остались дома одни. На то время старшей дочери было всего 13 лет. Все хозяйство осталось на них. Мы тогда жили в частном доме, держали скот. Одна овца заболела, и нужно было зарезать животное, чтобы оно не мучилось. Тогда девятилетний Бауржан взял эту задачу на себя. Когда они рассказали, почему это сделали, мы были приятно удивлены. Не каждый ребенок сможет принять такое сложное и ответственное решение, – вспоминает мать-героиня.

По словам Сабита и Зубайры, главное – заботиться друг о друге, вместе выполнять работу по хозяйству, всегда быть дружной семьей.

– Сейчас увеличивается статистика разводов среди молодых семей. Одной из причин является то, что родители чрезмерно опекают своих чад, которые, став взрослыми, так и остаются детьми. Любая мать должна говорить своей дочери, что она в будущем станет женой, хранительницей семейного очага. Главная роль в жизни любой женщины – быть матерью, воспитывать детей. Современные юноши зачастую не имеют никакой ответственности, не задумываются, что станут главами семейств, хотят прийти на все готовое. Нужна культура воспитания, – говорит Зубайра. По ее мнению, каждый человек в ответе перед государством, обществом, народом и перед родителями за такой серьезный шаг, как создание семьи.

– Нынешнее поколение, слепо следуя западной культуре и поведению, не может отличить – где добро, а где зло. Создав семью, супругам надо быть друг к другу терпеливей, прощать обиды. Если семья не будет крепкой – то и государство тоже расколется, – добавляет Сабит Имангалиев.

Лучшие среди лучших

Мы не могли не спросить у семейства, как проходило участие в национальном конкурсе «Мерейлі отбасы».

– Мы узнали об этом конкурсе в газете. Сабит увидел и решил собрать все необходимые данные для участия. Попросили детей поддержать инициативу, все откликнулись сразу. У нас есть внук, у которого несметное количество наград и медалей, поэтому сбор документов затянулся на 15 дней. Признаться честно, мы не думали, что пройдем районный и городской этапы конкурса. Когда объявили нас победителями, мы переглянулись. Не ожидали. Очень обрадовались, были довольны, что наши заслуги заметили и оценили по достоинству, – делится Зубайра.

– Конкурс честный и прозрачный. Организаторы сказали, что при отборе они обратили внимание на то, что вся наша семья придерживается национального воспитания и культуры. Все играют на домбре, исполняют кюи. Мы активно участвуем в развитии журналистики, образования и науки Казахстана,– добавляет отец семейства.

Залогом успеха и семейного счастья супруги считают взаимовыручку и поддержку, заботу друг о друге и совместные интересы.

– Мы все делаем вместе – в работе, дома. И наше большое счастье – это наши дети, которые смогли стать достойными людьми, – говорят Сабит и Зубайра.