Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Сельское хозяйство
Все неиспользуемые сельхозземли вернут государству – МСХ

Министерство сельского хозяйства РК сообщило о планируемом возврате государству всех неиспользуемых сельхозземель, передает Kazpravda.kz.

Как отметили в ведомстве, вопрос скорейшего внедрения космического мониторинга в сфере земельных отношений находится на особом контроле Правительства РК. Одна из важнейших задач ускоренного перехода на усовершенствованную систему контроля за использованием земель сельхозназначения - земля должна служить эффективному собственнику, а не «числиться в активах»
отдельных лиц.

Необходимо отметить, что земли сельхозназначения имеют в Казахстане особый правовой статус, поэтому подлежат охране, направленной на их сохранение, повышение плодородия и ограничение изъятия. Для успешного функционирования сельского хозяйства требуется рационально использовать каждый гектар земли. Поэтому неотъемлемым условием обеспечения целевого использования сельхозземель является наличие эффективно функционирующего института земельного контроля и надзора.

Правительством проработана возможность использования космических снимков в качестве основания для выявления неиспользуемых земель. Закон, предусматривающий выявление неиспользуемых сельхозземель с применением космического мониторинга, был принят в 2019 году. В 2021 году космомониторингом была охвачена вся территория страны, по результатам чего в общей сложности выявлено 40,2 млн га неиспользуемых пастбищ.

Вместе с тем, пастбищные угодья (порядка 90-95% земель, выявленных как неиспользуемые) не подлежат космическому мониторингу. Эффективность их применения определяется проводимыми расчетами: данными о количестве сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в определенном районе, планах по развитию животноводства в этом районе и конкретном населенном пункте, площади имеющихся участков и так далее.

Действующая сегодня платформа Qoldau требует самостоятельного внесения границ земельных участков (история полей) землепользователем, которые в последующем подлежат мониторингу. В ходе проводимой работы по определению неиспользуемых земель были выявлены факты, когда при самостоятельном внесении границ (истории полей) допускаются
расхождения площади и границ угодий с данными в гос акте и постановлении. Эти расхождения допускаются из-за отсутствия цифровых картографических материалов, отображающих генерализированное изображение пространственных данных по видам угодий, инфраструктуры сельского хозяйства.

Подчеркиваем, что Казахстан – правовое государство. Соответственно, принудительное изъятие неиспользуемых или нерационально используемых земель – процесс не одного дня, так как в соответствии с нормами Конституции и Гражданского кодекса РК право собственности защищено, а процесс изъятия происходит только в судебном порядке.

В настоящее время действует следующий механизм принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель:

1) земельный инспектор на основании космомониторинга использования сельхозземель проводит профконтроль без выезда на место. Если на этом этапе выявляются нарушения, он направляет владельцу соответствующее уведомление. Дело об административном правонарушении при этом не возбуждается;

2) если указания по устранению нарушений не исполняются, проводится профконтроль с выездом на место. На этом этапе земельный инспектор выдает предписание об устранении нарушений сроком на 1 год. Владелец привлекается к административной ответственности;

3) далее, если ситуация не изменилась, материалы проверок направляются в органы госдоходов для начисления 20-кратного налогообложения по неиспользуемым земельным участкам;

4) проводится контрольная проверка. Если нарушения не устраняются, подается иск в судебные органы об изъятии земель.

При этом необходимо различать понятия «принудительное изъятие» и «возврат». Принудительное изъятие предполагает соблюдение всех вышеперечисленных мер и рассматривается только в судебном порядке. Тогда как к «возврату» можно отнести проведение профилактическо-разъяснительной работы, которая включает в себя: направление указаний об устранении нарушений, наложение административных штрафов, увеличение до 20-кратного размера базовых ставок на неиспользуемый
земельный участок, выявленный в том числе путем космомониторинга.

Как показывают результаты работы, нередко землепользователи уже после получения уведомления от земельного инспектора добровольно возвращают земли, чтобы не платить штраф или повышенный налог.

Премьер-министром поставлена задача ускоренного внедрения усовершенствованного механизма космического мониторинга для
активизации работы. При этом он подчеркнул, что все нормы и требования законодательства в работе с недобросовестными землепользователями должны неукоснительно соблюдаться, добавили в министерстве.

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