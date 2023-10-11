Все нужное – детям

Раньше дети из микрорайона «Байтерек» посещали две городские школы – № 261 и 280, где занятия шли в три смены. Сейчас эти учреждения образования будут значительно разгружены. Это чрезвычайно важно, так как микрорайон новый, состоит сплошь из частного сектора, и социальная инфраструктура здесь не развита. Открытия в «Байтереке» школы ждали сотни семей, чтобы не возить детей учиться за пределы жилого массива.

Школа новая, типовая, рассчитана на 600 мест, площадь здания – 8,7 тыс. кв. м. Генеральный подрядчик строительства – ТОО «Болашақ International Devеlopment», сообщили в городском акимате Кызылорды. В новом двухэтажном здании просторные классы, большой спортивный зал, столовая, есть лифт для детей с ограниченными возможностями. На каждом этаже установлены камеры видеонаблюдения. Занятия будут проходить в две смены, и всего школа может принять 1 200 учеников. Для тех детей, кто живет не рядом со школой, есть автобус развозки.

Аким области Нурлыбек Налибаев поздравил население микрорайона с новостройкой.

– При поддержке Президента страны и Правительства успешно реализуются масштабные проекты в сфере образования нашего региона, – сказал он. – В рамках национального проекта «Комфортная школа», инициированного Главой государства, в ближайшие два года будет построена 21 школа на 12 300 мест. В этом году начинается строи­тельство десяти школ, пять из которых будут в областном центре.

Отметил руководитель региона и роль меценатства в создании инфраструктуры для детей.

– Ранее в нашем городе был только один Дом школьников, но в ближайшие дни нач­нется строи­тельство Дворца школьников на 350 мест стоимостью 2,3 миллиарда тенге, финансируе­мое компанией «Казгермунай», – сказал Нурлыбек Налибаев. – При спонсорской поддержке компании «Саутс Ойл» на левом берегу реки Сырдарьи в ноябре будет начато строительство нового здания музыкального колледжа стоимостью 4,8 миллиарда тенге.

Добавим, что на сегодняшний день бюджет Кызылординской области составляет 604,1 млрд тенге, в том числе его часть, ориентированная на образование, – 245 млрд.