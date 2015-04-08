Все о великом писателе

Уак МАНБЕТЕЕВ
«Мир Мухтара Ауэзова» – это уникальный интегрированный электронный ресурс документов, на котором представлены сочинения писателя, его переводы и издания произведений на языках народов мира, собраны воспоминания современников и известных деятелей культуры о его жизни и творчестве. Платформа проекта – полное академическое собрание сочинений Мухтара Ауэзова в 50 томах. В академическом издании собраны научные труды, художественные произведения, статьи, киносценарии, письма и исследовательские работы, принадлежащие перу выдающегося художника слова. Также в основу электронного ресурса легли материалы из личного архива писателя, оцифрованные рукописи Института литературы им. Мухтара Ауэзова, а также богатейшая коллекция из фонда Национальной библиотеки РК.
Научный интерес у пользователей сайта вызовут ранее неопубликованные рукописи писателя, личные письма и фото-, видео-, аудиоматериалы. В электронную коллекцию включены книги, статьи из периодической печати, авторами которых являются известные казахстанские и зарубежные деятели науки и культуры, политики и журналисты.

