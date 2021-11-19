Все обязательно будет хорошо

Об общественном фонде «Солнечный мир» мы уже писали ровно год назад, материал «Дети солнца» вышел в номере «Казахстанской правды» от 20 ноября 2020 года. Беседу нашу, наполненную и смехом, и тревогами, мы завершили на оптимистичной ноте, что центр, пострадавший, как и все, от карантинных мер, потихонечку возвращается к своему привычному ритму работы. И помогать им в этом будут и спонсоры, и городские власти.

Как сейчас дела у создателей фонда и его маленьких подопечных, мы решили узнать опять-таки в канун Всемирного дня детей. Сбылись ли их ожидания?

– Вы знаете, я все больше проникаюсь теплыми чувствами к сотрудникам управления занятости и соцзащиты! – искренне вырывается у Евгении Чеботаревской, одной из основательниц центра. – Вот правда, это не пустые слова. С их стороны не было никакой волокиты с подписанием договора о сотрудничестве, он был подписан сразу же после Нового года, и это дало нам большой толчок в восстановлении нашей деятельности.

Правда, есть и ложка дегтя, и даже не одна. Портят всю картину сложности с ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия). Стоят в этих очередях родители неделями, а то и месяцами, хотя, казалось бы, и так все очевидно, зачем лишний раз доказывать специалистам то, что не может измениться. И вся эта тягомотина, помимо траты времени родителей, забирает драгоценное время и у самих деток: без заключения комиссии нельзя получить направление в центр «Солнечный мир».

Непросто все (это та самая вторая ложка дегтя) и с подписанием договора между фондом и столичным управлением образования. По факту подписан он в конце мая (хотя полагалось ему обзавестись подписью руководителя еще в марте), но и тут вклинились проблемы с той самой ПМПК. В договоре прописано, что педагогическая реабилитация в центре – не помеха, а, наоборот, хорошее подспорье для тех деток, кто уже обучается в школе или детских садиках, но опять-таки все упиралось в ПМПК: родителям отказываются давать направление в центр, полагая, что произойдет наложение двух госуслуг по реабилитации.

– Да, мы работаем по государственному социальному заказу, но дублирования процедур нет, это очевидно. Тем не менее все до сих пор идет со скрипом, хотя до истечения срока договора осталось полтора месяца, – разводит руками Евгения. – Направления выдают еле как, а нет направления – нет детей в центре, а как же нам тогда осваивать бюджетные деньги? Это раз. А два – помощи лишаются дети, деньги выделены для их пользы, а пользы, выходит, для них никакой.

Но Евгения и Мария Федорова, соосновательница фонда, не унывают, верят, что скоро все разрешится. Бывали у них времена и посложнее. Но на помощь всегда кто-то приходил. К слову, помимо госструктур, за это время центру оказали помощь 4 организации. Первые спонсоры выручили центр еще в феврале, когда детишек было мало (пандемия диктовала свои суровые условия), а «на балансе» по-прежнему числились педагоги, которым нужно было платить зарплату. Потом руку помощи протянул Берик Каниев, в самый критичный момент переведя нужную сумму, благодаря которой фонд протянул до выхода на стабильное финансирование. Другой бизнесмен, Андрей Лаврентьев, помогал еще со времен пандемии, а недавно очень выручил фонд, закрыв долг по аренде помещения центра. Неоценима и помощь Еркина Татишева. Будучи папой «солнечной» девочки, он уже не единожды выручал центр, именно благодаря ему центр открыл свои двери после карантина.

Такая поддержка воодушевляет сотрудников на дальнейший рост. Сейчас в центре не так много воспитанников, чуть больше 50. Ребята все местные, потому что согласно условиям местного госфинансирования фонд не может принимать маленьких пациентов из других областей.

– Но мы в активном поиске спонсоров для иногородних. В том числе и для оплаты проживания для них: пансионат, с которым мы прежде договаривались о размещении приезжающих к нам, закрылся. Выходит, попасть в центр могут лишь те, кто готов самостоятельно оплатить все расходы по реабилитации и проживанию в столице, – рассказывает Евгения. – Пока же мы готовы оказывать им консультативные услуги. Допустим, семья проездом в Нур-Султане по каким-либо другим делам, но она может обратиться к нашим специалистам, которые дадут рекомендации, как работать с ребенком в домашних условиях.

К слову, в команде центра прибыло – пришли новые специалис­ты. А это дало возможности для расширения спектра реабилитационных методик.

– Так как мы регулярно отслеживаем какие-либо новшества, недавно взяли себе в практику методику Ромены Августовой, считающуюся одной из лучших для запуска речи у особенных детишек. Методика помогает формировать сначала слоги, потом слоги соединяются в слова, дальше – больше: речевая активность стимулирует мыслительную деятельность. Мы уже видим первые успехи у деток, которые прежде не произносили слогов вообще, а сейчас они выдают целые слова и фразы, – радуется Евгения.

Еще одним серьезным достижением считают получение фондом медицинской лицензии, которая дает возможности применения в центре не только ­педагогических методик, но и проведение каких-либо медицинских процедур, необходимых для детишек с особенностями развития.

Поначалу даже было намерение работать по условиям Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), это стало бы удобным «окошком» для иногородних деток, но пока не получается – у фонда страхования изменились правила сотрудничества для поставщиков услуг: центру необходимо состоять в региональном перспективном плане, и вот тут опять загвоздка.

– Местные исполнительные органы нас утвердили, подали нашу кандидатуру в проект, все предварительные проверки нами пройдены, но уже почти год этот проект висит на утверждении у Минздрава. А нам бы очень хотелось все-таки работать именно в таком формате: допуск к медицинской реабилитации даст возможность приезжать к нам людям со всей страны. То есть центр предос­тавлял бы уже два вида помощи – и педагогическую, и лечебную. Очень надеемся, что дело сдвинется с мертвой точки, и ожидание не растянется еще на год, – говорит Евгения Чеботаревская.

И это было бы хорошим подарком на юбилей центра: 1 ноября «Солнечный мир» отпраздновал свое пятилетие. Без подарков не обошлось: именно в этот день совершенно незапланированно в гости к детям пришли студенты колледжа питания и сервиса. Пришли не с пустыми руками: на деньги, вырученные на проведенной ими же благотворительной ярмарке, ребята купили и подарили центру дополнительное оборудование для кабинета Монтесорри.

Еще из хороших новостей: девушка Саша, некогда одна из подопечных центра, продолжает доказывать окружающим, что люди с синдромом Дауна – вполне себе квалифицированные работники. Вот уже второй год Саша трудится в одном из самых крупных отелей города. Приняли ее туда в свое время на определенных условиях, тогдашний владелец гостиницы лично поучаствовал в судьбе девушки. Думали, пусть попробует, не справится – ну, что ж. А Саша справилась! И не просто абы как, а стала полноценным членом коллектива, за которым закрепили круг обязанностей. И даже новый владелец сети отелей не поставил под сомнение Сашины возможности.

Выросла Саша и эмоционально: теперь она самостоятельно добирается на работу и домой одна. Прежде ее сопровождала мама, но Саша решила стать более самостоятельной и теперь весь путь проделывает на автобусе сама. А путь неблизкий. Нам это покажется мелочью – просто проехаться на автобусе, а для «солнечных» людей – это сродни подвигу. Тем более что у многих из них слабые мышцы и кости, и любой неосторожный шаг без поддержки может обернуться травмой. Но даже в этом Саша показала упорство: выйдя с больничного, а как раз и оказалась на нем по причине проблем с ногой, она по-прежнему самоотверженно ездит на общественном транспорте самостоятельно и менять место работы поближе к дому не собирается. Есть чему поучиться у девушки Саши!