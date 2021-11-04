Все острее становится вопрос обеспечения бизнесменов товарным газом в регионах Казахстана

В Актюбинской области все острее становится вопрос обеспечения товарным газом субъектов предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz
Дефицит мощностей для газификации строящихся производств и предприятий со стороны филиала АО «КазТрансГаз Аймак» вынудил приостановить им выдачу технических условий на подключение к сетям газоснабжения. Из-за этого сегодня на грани срыва оказалось осуществление как некоторых новых проектов, так и работа ряда действующих объектов. В частности, под ударом находится производство стройматериалов. В обоснованности действий монополиста теперь разбираются члены совета по защите прав предпринимателей РПП «Атамекен».
В региональную палату стали все чаще поступать обращения от субъектов малого и среднего бизнеса в отношении Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» по поводу невозможности получить технические условия для газификации и недопоставке объемов газа с сентября по ноябрь текущего года. В случае дальнейшего бездействия газовиков это приведет к срыву инвестиционных проектов и остановке производства стройматериалов не только в Актобе, но и в районах области, считают бизнесмены.
К примеру, завод ТОО «Экотон-Батыс» сообщил, что есть определенные негативные прогнозы, касающиеся возможности остановки производства неармированных стеновых блоков из ячеистого бетона. Дело в том, что единственный поставщик извести – ТОО «Неохим» – с сентября текущего года снизил до 60% объемы поставок, так как ему не удалось договориться с филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» о корректировке объемов получаемого газа в связи с его перерасходом. Хотя ранее такие поправки ежегодно практиковались и оформлялись дополнительным соглашением. Однако нынче ТОО «Неохим» в этом отказали, и подача газа была прекращена.
Отказано было в получении технических условий для газификации строящейся теплицы и уже готового объекта – цеха шиномонтажа – предпринимателям Мартукского и Алгинского районов.
В ответе на письмо палаты предпринимателей АО «КазТрансГаз Аймак» уведомило об отсутствии свободных и допустимых мощностей в «кратко-средней и долгосрочной перспективе» по причине идущей реконструкции и модернизации действующих газораспределительных сетей, а также строительства новых газопроводов, которые обеспечат природным газом потребителей города и области. Поэтому в связи с отсутствием ресурсной базы поставка дополнительных объемов газа сверх договорных объемов не представляется возможной, утверждает монополист.
В соответствии с представленными им данными по техническим мощностям пропускная способность двух «ниток» газопровода-отвода на Актобе диаметром 530 мм составляет 1,7 млрд кубометров в год при расчетном давлении в точке подключения к магистральному газопроводу Бухара – Урал Р = 35,0 кгс⁄см².
В период эксплуатации с 2020 по 2021 год максимальный расход газа, транспортированного потребителям через газораспределительную станцию (ГРС)-1, ГРС-2 в Актобе и автоматическую газораспределительную станцию (АГРС)-300, из газопровода-отвода достигал 340 тыс. м³⁄час.
Фактическая загруженность существующих «ниток», подающих газ потребителям в 2021 году через ГРС, уже превышает проектную способность газопровода на 1,28 млрд м³⁄год. На сегодня максимальная суммарная пропускная способность по двум газопроводам до Актобе составляет 247 тыс. кубометров в 30 суток. То есть мощности подводящих газопроводов так или иначе исчерпаны, а дальнейшее увеличение отбора газа из газопровода приведет к аварийному режиму его транспортировки по газотранспортной системе и распределительным газовым сетям Актюбинской области.
Вместе с тем, согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 9 Закона РК «О газе и газоснабжении» от 9 января 2012 года № 532–IV «Национальный оператор обязан обеспечивать на условиях, установленных настоящим законом, бесперебойное снабжение товарным газом потребителей, подключенных к объектам единой системы снабжения товарным газом».
Стоит отметить, что магистральный газопровод Жанажол – Актобе Ду530 был введен в эксплуатацию на всем своем протяжении в 1988-м с проектной пропускной способностью 700 млн м³ в год.
С 1 октября 2020 года по 1 октября 2021-го по этой «нитке» было транспортировано 723,2 млн кубометров товарного газа. В связи с тем, что через магистральный газопровод осуществляется газоснабжение крупных промышленных пунктов Актюбинской области (Жанажол, Шубарши, Кандыагаш, Алга), до конечной точки – Актобе – в зимний режим эксплуатации газ доходит лишь в объеме до 18–21 тыс. кубометров в час.
В этих условиях Актюбинский производственный филиал остается приверженным в первую очередь главному своему обязательству – обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий и считает, что подключение новых объектов к существующему газопроводу может этому помешать.
Ссылается монополист и на Закон РК «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года, в котором согласно подпункту 1 пункта 12 статьи 12 говорится о том, что «отказ в выдаче технических условий допускается в случаях отсутствия свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии, необходимых для предоставления требуемого объема регулируемой услуги».
На основании вышеизложенного и с целью обеспечения стабильным газоснабжением существующих потребителей, а также недопущения общественного резонанса – жалоб потребителей на слабое давление газа, производственный филиал и вынужден приостановить выдачу технических условий на проектирование и подключение к газораспределительным сетям на территориях Актобе, источником газоснабжения которых являются ГРС-1, ГРС-2 и АГРС-300.
Согласно приказу № 75 от 17 сентября 2021 года за подписью генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» Р. Сулейманова руководителям филиалов предписано приостановить выдачу технических условий на подключение к системе газоснабжения для новых коммунально-бытовых, промышленных потребителей (в том числе организаций, производящих электроэнергию), за исключением бытовых потребителей (население), до завершения работ по модернизации и реконструкции объектов газотранспортной системы (магистрального газопровода).
Учитывая сложившуюся ситуацию, а также актуальность проблемы по обеспечению товарным газом объектов бизнеса, советом рекомендовано экспертам палаты предпринимателей оформить приказ о выявленном административном барьере и направить его в департамент бизнес-регулирования и развития конкуренции НПП «Атамекен» для включения в Реестр проблем предпринимателей.
В свою очередь, Актюбинскому филиалу АО «КазТрансГаз Аймак» предложено по возможности выдать технические условия двум индивидуальным предпринимателям и решить вопрос по обеспечению товарным газом ТОО «Экотон» и «Неохим».