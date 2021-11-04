Все острее становится вопрос обеспечения бизнесменов товарным газом в регионах Казахстана

Женис Байтурин, Актюбинская область
В Актюбинской области все острее становится вопрос обеспечения товарным газом субъектов предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz.   

Дефицит мощностей для газификации строящихся производств и предприятий со стороны филиала АО «КазТрансГаз Аймак» вынудил приостановить им выдачу технических условий на подключение к сетям газоснабжения. Из-за этого сегодня на грани срыва оказалось осуществление как некоторых новых проектов, так и работа ряда действующих объектов. В частности, под ударом находится производство стройматериалов. В обоснованности действий монополиста теперь разбираются члены совета по защите прав предпринимателей РПП «Атамекен».

В региональную палату стали все чаще поступать обращения от субъектов малого и среднего бизнеса в отношении Актюбинского производственного филиа­ла АО «КазТрансГаз Аймак» по поводу невозможности получить технические условия для газификации и недопоставке объемов газа с сентября по ноябрь текущего года. В случае дальнейшего бездействия газовиков это приведет к срыву инвестиционных проектов и остановке производства стройматериалов не только в Актобе, но и в районах области, считают бизнесмены.

К примеру, завод ТОО «Экотон-Батыс» сообщил, что есть определенные негативные прог­нозы, касающиеся возможности остановки производства неармированных стеновых блоков из ячеистого бетона. Дело в том, что единственный поставщик извести – ТОО «Неохим» – с сентября текущего года снизил до 60% объемы поставок, так как ему не удалось договориться с филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» о корректировке объе­мов получаемого газа в связи с его перерасходом. Хотя ранее такие поправки ежегодно прак­тиковались и оформлялись дополнительным соглашением. Однако нынче ТОО «Неохим» в этом отказали, и подача газа была прекращена.

Отказано было в получении технических условий для газификации строящейся теплицы и уже готового объекта – цеха шиномонтажа – предпринимателям Мартукского и Алгинского районов.

В ответе на письмо палаты предпринимателей АО «КазТрансГаз Аймак» уведомило об отсутствии свободных и допустимых мощностей в «кратко-средней и долгосрочной перс­пективе» по причине идущей реконструкции и модернизации действующих газораспределительных сетей, а также строительства новых газопроводов, которые обеспечат природным газом потребителей города и области. Поэтому в связи с отсутствием ресурсной базы поставка дополнительных объемов газа сверх договорных объемов не представляется возможной, утверждает монополист.

В соответствии с представленными им данными по техническим мощностям пропускная способность двух «ниток» газопровода-отвода на Актобе диамет­ром 530 мм составляет 1,7 млрд кубометров в год при расчетном давлении в точке подключения к магистральному газопроводу Бухара – Урал Р = 35,0 кгс⁄см².

В период эксплуатации с 2020 по 2021 год максимальный расход газа, транспортированного пот­ребителям через газораспределительную станцию (ГРС)-1, ГРС-2 в Актобе и автоматическую газораспределительную станцию (АГРС)-300, из газопровода-отвода достигал 340 тыс. м³⁄час.

Фактическая загруженность существующих «ниток», подаю­щих газ потребителям в 2021 году через ГРС, уже превышает проектную способность газопровода на 1,28 млрд м³⁄год. На сегодня максимальная суммарная пропускная способность по двум газопроводам до Актобе составляет 247 тыс. кубометров в 30 суток. То есть мощности подводящих газопроводов так или иначе исчерпаны, а дальнейшее увеличение отбора газа из газопровода приведет к аварийному режиму его транспортировки по газотранспортной системе и распределительным газовым сетям Актюбинской области.

Вместе с тем, согласно подпунк­ту 1 пункта 2 статьи 9 Закона РК «О газе и газоснабжении» от 9 января 2012 года № 532–IV «Национальный оператор обязан обеспечивать на условиях, установленных настоящим законом, бесперебойное снабжение товарным газом потребителей, подключенных к объектам единой системы снабжения товарным газом».

Стоит отметить, что магист­ральный газопровод Жанажол – Актобе Ду530 был введен в эксплуатацию на всем своем протяжении в 1988-м с проект­ной пропускной способностью 700 млн м³ в год.

С 1 октября 2020 года по 1 октяб­ря 2021-го по этой «нитке» было транспортировано 723,2 млн кубометров товарного газа. В связи с тем, что через магист­ральный газопровод осуществляется газоснабжение крупных промышленных пунк­тов Актюбинской области (Жанажол, Шубарши, Кандыагаш, Алга), до конечной точки – Актобе – в зимний режим эксплуатации газ доходит лишь в объеме до 18–21 тыс. кубометров в час.

В этих условиях Актюбинский производственный филиал остается приверженным в первую очередь главному своему обязательству – обеспечению безаварийного и бесперебойного газоснабжения населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий и считает, что подключение новых объектов к существующему газопроводу может этому помешать.

Ссылается монополист и на Закон РК «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года, в котором согласно подпункту 1 пункта 12 статьи 12 говорится о том, что «отказ в выдаче технических условий допускается в случаях отсутствия свободных и доступных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей субъекта естественной монополии, необходимых для предоставления требуемого объема регулируемой услуги».

На основании вышеизложенного и с целью обеспечения стабильным газоснабжением существующих потребителей, а также недопущения общественного резонанса – жалоб пот­ребителей на слабое давление газа, производственный филиал и вынужден приостановить выдачу технических условий на проектирование и подключение к газораспределительным сетям на территориях Актобе, источником газоснабжения которых являются ГРС-1, ГРС-2 и АГРС-300.

Согласно приказу № 75 от 17 сентября 2021 года за подписью генерального директора АО «КазТрансГаз Аймак» Р. Сулейманова руководителям филиалов предписано приостановить выдачу технических условий на подключение к системе газоснабжения для новых коммунально-бытовых, промышленных потребителей (в том числе организаций, производящих электроэнергию), за исключением бытовых потребителей (население), до завершения работ по модернизации и реконструкции объектов газотранспортной системы (магистрального газопровода).

Учитывая сложившуюся ситуацию, а также актуальность проблемы по обеспечению товарным газом объектов бизнеса, советом рекомендовано экспертам палаты предпринимателей оформить приказ о выявленном административном барьере и нап­равить его в департамент бизнес-регулирования и развития конкуренции НПП «Атамекен» для включения в Реестр проблем предпринимателей.

В свою очередь, Актюбинскому филиалу АО «КазТрансГаз Аймак» предложено по возможности выдать технические условия двум индивидуальным предпринимателям и решить вопрос по обеспечению товарным газом ТОО «Экотон» и «Неохим».

Популярное

Все
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Добрая традиция – помогать
Моя ДНК – наше богатство
Одуванчики не отменить
Единство и согласие – фундаментальные ценности
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Социализация без барьеров
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Поздравили фронтового связиста
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Образование как фундамент для развития всех сфер деятельности
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Между Казахстаном и Оманом подписано Соглашение об инвестсотрудничестве
Расширение торговых связей обсудили в Кабмине с Генсеком ОЭС
Самую дорогую дорогу в мире строит Франция
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
Наши юниоры пишут мировую историю
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку

Читайте также

Единую платформу закупок запустили в республике
Казахстан продвигает финансирование технологий будущего в р…
Стоимость нефти Brent превысила $120 за баррель
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее

