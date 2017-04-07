​Всё параллельно

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Ирина НОС

Получается, в параллельно живущей столице тоже есть такой городской маршрут – я видела этот автобус и спешила к остановке, чтобы на него попасть! А тот уехал в параллельный мир. Без меня. Поначалу такой сбой матрицы может развеселить, по размышлении – испугать.

Поневоле испугаешься, тут на минувшей неделе научные сотрудники Оксфордского университета сразу из нескольких СМИ вещали, что теория о параллельных мирах научно доказуема. Если рассматривается по канонам квантовой механики. В Оксфорде экспериментировали над атомами и нашли подтверж­дение параллельности миров. Оттолкнулись от того, что «перед замерами час­тицы занимают неясную «суперпозицию», в которой могут иметь одновременно верхний и нижний спин, или появляться в разных местах в одно и то же время».

Заметьте, появляться в разных местах в одно и то же время, точно как автобус-«сороковка». Исходя из наблюдений и научных расчетов в Оксфорде сделали вывод: мы живем в одном из множества параллельных миров, но не в единственном. Соглашусь с ними.

Так, в одном из множества параллельных миров казахстанские, например, госинспекторы труда защитили права более пяти тысяч наемных работников. Оказалось, что 437 предприятий не платили своим работникам вовремя. В итоге к 1 апреля нашего календаря 7,7 тыс. человек недополучили в целом 943 млн тенге. Пяти тысячам из них повезло.

А ведь есть где-то параллельный мир, в котором за работу платят вовремя и достойно. Видимо, там госинспекторы труда нужны только для того, чтобы периодически похваливать или премировать руководство предприятий за их прямые обязанности.

Еще одна весть, печальная: ледники Гренландии начали необратимо таять. Оказывается, «точку невозврата» при таянии льдов на острове наш мир прошел еще в 1997 году. Почему специалисты и прочие гляциологи спохватились только сейчас, неизвестно. Возможно, исследуя ледники, они ненароком ушли в параллельный мир, где весь лед на месте.

Возвратившись из экспедиции, исследователи говорят, что при нынешних условиях – климатических факторах, антропо- и техногенных – восстановить ничего нельзя. Утешают, мол, если прибреж­ные льды и растают полностью, то лет через 100. И Мировой океан поднимет уровень всего на 4 сантиметра. А когда начнет таять основной лед Гренландии, то да, катаст­рофа. Лет сто с запасом у человечества еще есть. До потопа.

Хотя я назвала бы катастрофичным нынешний апрель. Холодно! Похоже, рифма «апрель-капель» теперь будет доступна исключительно поэтам параллельных миров. А у нас ливни, снег и сильный ветер. Сотруд­ники РГП «Казгид­ромет» обнаружили высотную бари­ческую ложбину, связанную с циклоном, расположенным над Карским морем. Согласно их выводам, именно та ложбина пропус­кает к нам холодный и влажный воздух с аркти­ческих широт.

Напоследок опять про автобус. Увидите его в Астане, не пугайтесь. Эта новинка – ночной марш­рут № 200, от железнодорожного вокзала до аэропорта. Думаю, он не из параллельного мира… 

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