Все под контролем

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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Технологии помогают полицейским выявлять нарушителей и раскрывать преступления. В качестве примера в областном департаменте полиции привели ресурс «Қорғау», анализирующий данные уличных камер.

фото ДП ВК

С начала года его электронную базу пополнили сведения по 6,5 тыс. автомобилей, за которыми числятся штрафы или есть информация, что они в угоне. Сотрудники в ходе патрулирования с помощью данного приложения задержали на дорогах уже 742 транс­портных средства, в том числе такие, у которых не было гос­номеров, страхового полиса, техосмот­ра, или под управлением водителей, лишенных прав. Более того, электронный помощник нашел 85 машин с подложными номерами и 239 разыскиваемых.

Зорким оком правоохранительных органов стали три десятка дронов, которые с полным правом можно назвать небесными патрульными. Только в этом году наблюдение с воздуха позволило найти 10 человек, в том числе потерявшихся детей. Беспилотники также увидели укромные места, где воры прятали украденный скот. В итоге было раскрыто два преступления, хозяевам вернули 36 голов КРС.

«Дроны показали высокую эффективность в патрулировании дорог, – дополнительно пояснили в департаменте. – При их использовании выявлено больше 90 нарушений правил дорожного движения. Камеры высокого разрешения и тепловизоры дают детальное изображение с высоты даже при ограниченной видимости».

Незаменимой помощницей стала также система уличного наблюдения. Полицейские привели два характерных случая. В Усть-Каменогорске двое парней в центре города, то есть в общественном месте, распивали пиво. Еще один горожанин выбросил на тротуар окурок. Сотрудники оперативно установили по камерам наблюдения личности нарушителей и составили административные протоколы.

#полиция #Усть-Каменогорск #закон и порядок #Қорғау

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