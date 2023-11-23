Все поручения выполнены

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве из-за грозового разряда (причина возгорания установлена следственными органами) вспыхнул лесной пожар. Сильный, постоянно меняющий направление ветер препятствовал его тушению. Это привело к гибели лесников, противостоя­щих стихии.

Глава государства в те дни из-за трагедии отложил визит во Вьетнам и вылетел в область Абай. Он совершил облет территории, увидел масштабы случившегося и встретился с родными погибших.

«Я специально приехал, чтобы выразить вам соболезнования. Это во-первых. Во-вторых, чтобы лично сообщить, что будет оказана всемерная поддержка, будь это финансовая помощь или другая. В том числе по устройству детей в детские сады, вузы, все, что нужно. Любая помощь будет оказана. Я, конечно же, вмес­те с вами, вы граждане нашей страны. Я несу за вас ответственность», – сказал тогда Президент.

Глава государства несколько раз подчеркнул, что лично будет следить, чтобы семьи погибших не остались без поддерж­ки. Позже Касым-Жомарт Токаев назвал это «очень тяжелым разговором».

Слово свое Президент сдержал, все поручения по оказанию помощи семьям погибших выполнены в кратчайшие сроки. Поддержка была оказана за счет бюджетных и внебюджетных средств акиматом области Абай. Были назначены пособия по потере кормильца из республиканского бюджета, социальная выплата по потере кормильца из Государственного фонда социального страхования на всех нетрудоспособных членов семей.

Всем 15 семьям погибших вручили ключи от квартир в Семее: шесть трехкомнатных и девять двухкомнатных квартир. За счет средств общественного фонда «Ақ Ертіс» эти квартиры были обустроены: закуплена мебель, бытовая техника. По решению попечительского совета общественного фонда «Қазақстан халқына» семьям оказана материальная помощь на общую сумму 127 млн тенге.

Был решен вопрос с кредитами, которые были ранее оформлены на погибших сотрудников лесхоза и членов их семей. По данным акимата, сумма списанных кредитов превысила 18 млн тенге. Каж­дая семья получила выплаты в размере семи миллионов тенге, дополнительно каждому ребенку выплачено два миллиона тенге.

Благодаря заботе, проявленной государством, пострадавшие семьи не остались с горем один на один.