Все превращается в дым

Исследование среди студентов первого курса «Алматы Менедж­мент Университет (ALMAU)» проводила национальная ассоциация «Денсаулык». Как отметил заместитель председателя ОЮЛ «Национальная ассоциация «Денсаулык», доктор Гинтаутас-Юозас Кентра, их цель – выбор лучших методик по сохранению здоровья граждан страны.

Согласно статистике ВОЗ, большинство причин смерти в мире приходится на неинфекционные заболевания. В первых рядах – ишемическая болезнь сердца, инсульт, ХОБЛ, онкология, сахарный диабет. А способствует их развитию именно употребление табака. В мире 1,3 млрд курильщиков, и 80% из них приходятся на страны с низким доходом. К сожалению, психологическая зависимость от никотина не дает огромному количеству людей избавиться от этой вредной привычки. Средний возраст курильщика в Казахстане составляет 17,7 года.

Исследование проведено методом социологического опроса. Опросник содержал вопросы о возрасте респондентов, об интенсивности курения, факторах риска и информированности о подходах к снижению вреда от употреб­ления табака. Было опрошено 910 респондентов в возрасте 18–21 года и старше. Среди негативных факторов, влияющих на здоровье, назвали курение (55%), употребление алкоголя (45%), малоподвижный образ жизни (39%).

Выяснилось, что около 50% опрошенных курят традиционные сигареты, 25% – используют только стики и вейпы, остальные – и то и другое. При этом 18% опрошенных признали себя постоянными курильщиками, ежедневно выкуривающими более шести традиционных сигарет.

– Исследование выявило степень осведомленности нашей молодежи о вреде курения. Принятая концепция снижения вреда от табака предлагает решение для тех, кто не хочет или не может отказаться от курения, четверть молодых людей не знает о таком подходе, а большая часть, хотя и знает, но не использует данную информацию, – отметил доктор.

По словам Гинтаутас-Юозаса Кентра, один из важнейших выводов исследования состоит в том, что ежегодное повышение акцизов и последующий за этим рост цен на табачные изделия не являются достаточно эффективным средством борьбы с курением. Так, 43% опрошенных утверждают, что в связи с этим не изменили масштабы потребления табачных изделий. Причем то же самое отмечали 41% курильщиков в 2018 году. А ведь с тех пор акцизы повышались неоднократно, минимальная цена на пачку сигарет возросла в 1,7 раза, с 340 до 570 тенге.

Проблему вредных привычек всегда перекладывают на государственные и общественные институты, забывая о значении семьи, где и должны формироваться устойчивость к ним и иммунитет, считает эксперт.