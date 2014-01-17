Все проекты – на контроль партии

В общественный совет по противодействию коррупции при областном филиале партии «Нур Отан» вошли представители неправительственных организаций, предпринимательского сектора и СМИ. Возглавил его депутат областного маслихата Сайын Куанышев.

Председатель Атырауского областного филиала партии «Нур Отан», аким области Бактыкожа Измухамбетов возлагает на обновленный совет большие надежды. В регионе ведется реализация крупных проектов в рамках ГП ФИИР, в АПК, высокими темпами идет строительство жилья. Общественному совету предстоит контролировать данные направления, чтобы средства тратились по назначению, а качество соответствовало всем нормам.

– По итогам прошедшего года Атырауская область практически на 100% освоила бюджетные средства, это очень хороший показатель, который и в текущем году должен быть сохранен. Вопросы продовольственной безопасности, своевременного и целевого использования бюджетных средств, эффективной работы исполнительных органов должны быть на постоянном контроле партии. Причем вся эта работа должна выполняться не от случая к случаю, а носить системный характер, только при таком условии мы сможем успешно решать задачи, которые ставит перед нами Председатель партии «Нур Отан», Лидер нации Нурсултан ­Назарбаев, – сказал руководитель региона.

В текущем году Атырауская область примет ХI форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, план подготовки к которому уже утвержден. Его реализация также будет на контроле общественной комиссии. Кроме того, партии «Нур Отан» исполняется 15 лет. Проект мероприятий, приуроченных к этой дате, также обсудили на бюро политсовета.

Рэм МИХАЙЛОВ, Атырауская область