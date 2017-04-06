​Все профессии важны

В Алматинской области насчитывается свыше 70 профессионально-технических лицеев и колледжей. В региональном туре конкурса WorldSkills Kazakhstan приняли участие 44 студента. В течение двух дней ребята демонстрировали свои навыки перед компетентным жюри – руководителями ряда местных предприятий. К примеру, в номинации «Сварочные технологии» оценивалось не только умение правильно вести работы, но и соблюдение правил техники безопасности, ведь сварка сопряжена с риском получения ожогов, вероятностью поражений электротоком. Здесь необходимы знание технологий плавления металлов, точное владение инструментом. В итоге лучшим газосварщиком жюри признало студента Бастобинского сервисно-технического колледжа Игоря Кима.

В кулинарном искусстве не было равных Ерасылу Аргынбеку, победителями в других номинациях стали будущий дизайнер-модельер из Капшагая Гульжан Кабидолла и парикмахер из Талдыкоргана Мадина Бапова. Все они получили путевку на финал республи­канского конкурса, который состоится в Алматы уже в мае текущего года. Как отметила представитель Палаты предпринимателей Алматинской области Римма Салыкова, главная задача – показать молодежи, что рабочие профессии не только востребованы, но и престижны. В 2014 году Казахстан вступил в международную ассоциацию WorldSkills International, которая занимается повышением профессиональной подготовки молодежи и популяризацией рабочих специальностей в 72 странах. Это даст нам возможность перенять мировые стандарты профтехобразования в промышленности и сфере услуг.

Победители республиканского конкурса сформируют сборную команду страны и примут участие в мировом чемпионате ремесел, который пройдет в октябре в Абу-Даби. Эти соревнования также называют «Олимпиадой среди тех, кто умеет работать руками».