​Все пути ведут в Астану

Что касается регионов, то в ВКО стартует месячник социальной поддержки лиц с ограниченными возможностями, приуроченный к празднованию Международного дня борьбы за права инвалидов. «Мероприятие состоится в рамках проекта партии «Нур Отан» «Кедергісіз келешек», – сообщил Мурат Жуманбай.

В Алматы пройдут республиканские соревнования среди молодежи по греко-римской борьбе на призы заслуженного тренера Республики Казах­стан Даулета Турлыханова. За медали поборются порядка 200 участников из различных регионов страны.

К ЭКСПО-2017 планируется увеличить количество железнодорожных маршрутов до Астаны. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщила руководитель управления информационного обеспечения Министерства по инвестициям и развитию Меруерт Ибраева. По предварительным данным, в период проведения в столице международной выставки планируется увеличить число поездов до станции Астана с 44 до 58, в том числе путем формирования составов из вагонов «Тулпар-Тальго». Новые поезда до главного города страны будут ходить, в частности, из Алматы, Шымкента, Атырау, Уральска, Костаная, Жамбыла, Караганды, Кокшетау и Атбасара. Представитель МИР также рассказала о том, что по прогнозу для посещения ЭКСПО-2017 добираться до столицы железнодорожным транспортом планируют 935 271 человек.