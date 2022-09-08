Все ракетки в гости к нам

Казахстан примет престижный международный турнир по настольному теннису WTT Contender Almaty.

Состязания пройдут с 13 по 18 сентября в новом алматинском Центре настольного тенниса ADD и в них примут участие 140 атлетов из 28 стран. Казахстан впервые будет принимать турнир мирового уровня серии Contender, призовой фонд которого составляет 75 тыс. долларов.

– Казахстанская федерация настольного тенниса всегда заявляла о долгосрочных намерениях по организации престижных турниров под эгидой Международной федерации. Это не первое международное событие по настольному теннису в нашей стране. В 2017-м в столице был проведен международный турнир ITTF World Tour Grand Finals с участием сильнейших спорт­сменов мира. В прошлом году мы провели международный турнир ITTF International Kazakhstan Open, где наши атлеты отлично себя проявили. Нынешний турнир дает уникальную возможность казахстанским спортсменам участвовать в престижном между­народном турнире уже серии Contender на своей территории. Мы высоко ценим доверие, оказанное нам Международной федерацией, и планируем проводить этот турнир на ежегодной основе, – отметил президент Национальной федерации настольного тенниса Данияр Абулгазин.

Важно отметить, что участие в турнире примут звезды мирового настольного тенниса, среди которых многократный призер Олимпийских игр и победитель Кубка мира Дмитрий Овчаров (Германия), бронзовый призер Олимпийских игр Линь Юньжу (Китайский Тайбэй), серебряный призер чемпионата мира Маттиас Фальк (Швеция), чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр Данг Цю (Германия), бронзовый призер чемпионата мира Ан Джэ-хен (Южная Корея) и другие.

Согласно правилам ITTF и WTT, Казахстан на данном турнире будут представлять 11 мужчин и 11 женщин, среди которых лидер сборной, участник Олимпийских игр в бразильском Рио-2016 и японском Токио-2020, победитель множества международных турниров Кирилл Герасименко, а также многократный призер международных стартов, бронзовый призер юношеского чемпионата Азии Алан Курмангалиев.

Турнир в прямом эфире будет транслировать телеканал QAZSPORT и официальный сайт Международной федерации ITTF.