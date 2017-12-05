Все райцентры Казахстана будут охвачены услугами 4G до конца года – МИК

Общество
фото с сайта ITC.ua
Заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ МИК РК Михаил Комиссаров рассказал о результатах работы в сфере цифровизации населенных пунктов РК, передает Inform.kz.

"Охват населения услугами связи 3G составил в 2016 году 86,8 процента. Услуги мобильной связи стандарта 4G предоставляются в населенных пунктах республики с численностью населения от 50 тысяч человек и выше. До конца этого года мы ожидаем, что все районные центры будут охвачены услугами 4G", – пообещал М. Комиссаров на заседании общественного совета по вопросам развития сфер информации, информационных и коммуникационных технологий и оказания государственных услуг.

Он отметил, что в области телекоммуникаций одной из приоритетных задач министерства является обеспечение населения услугами широкополосного доступа к сети Интернет.

"В результате создания современной телекоммуникационной инфраструктуры количество интернет-пользователей в 2016 году составило 76,8 процента. По этому показателю Казахстан занимает сегодня 36-е место в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного Экономического форума", – сказал представитель министерства.

По его словам, уже сейчас во всех крупных городах республики население подключено к интернету по волоконно-оптическому кабелю.

"Мировой тренд сейчас, безусловно, движется в сторону развития беспроводных мобильных сетей, о чем свидетельствует рост количества абонентов сотовой связи. В стране сейчас более 26 миллионов абонентов. Казахстан по плотности абонентов сотовой связи в 2017 году занял 17 место в мире", – заявил Комиссаров.

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