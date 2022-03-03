Все регионы Казахстана – в "зеленой" зоне по коронавирусу

Представлена матрица эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 3 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно матрице, Северо-Казахстанская область покинула «желтую» зону по коронавирусу и перешла в «зеленую».

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.