Все решали секунды

Легенда учения созвучна народной мудрости «Беда никогда не приходит одна». После того как поезд врезался в легковой автомобиль, сошла с рельсов и разгерметизировалась цистерна с особо опасным ядовитым веществом. Сопровождавшие груз люди получили травмы, машина с пассажирами загорелась. Так что огнеборцам пришлось решать сразу несколько задач: тушить пожар, вызволять из легковушки пострадавших и ставить водяную завесу аммиачным парам.
Одновременно к месту происшествия прибыли специалисты госсанэпиднадзора для проведения химической разведки местности, определения степени зараженности территории. Параллельно полицейские оцепили опасную зону, был экстренно развернут пункт медицинской помощи. А после того как пожарные управились с огнем и утечкой, к месту ЧС выдвинулся восстановительный поезд станции Петропавловск. Его личный состав поставил цистерну на рельсы и устранил повреждения железнодорожной инфраструктуры.
Пассивными участниками учений стали жители близлежащих домов, на них отработали систему оповещения о ЧС. Активными – учащиеся железнодорожного колледжа: ребят эвакуировали в безопасное место, они потренировались в использовании средств индивидуальной защиты. Урок был полезным, в силу специфики избранной работы будущие железнодорожники обязаны уметь грамотно действовать в экстренных условиях.
Комплекс мероприятий, позволивший в короткий срок ликвидировать опасную по масштабу и возможным последствиям ситуацию, был проведен четко и оперативно.
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область