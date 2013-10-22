Все решали секунды

Легенда учения созвучна народной муд­рости «Беда никогда не приходит одна». После того как поезд врезался в легковой автомобиль, сошла с рельсов и разгерметизировалась цис­терна с особо опасным ядовитым веществом. Сопровождавшие груз люди получили травмы, машина с пассажирами загорелась. Так что огнеборцам пришлось решать сразу несколько задач: тушить пожар, вызволять из легковушки пострадавших и ставить водяную завесу аммиачным парам.

Одновременно к месту происшествия прибыли специалисты госсанэпиднадзора для проведения химической разведки местности, определения степени зараженности территории. Параллельно полицейские оцепили опас­ную зону, был экст­ренно развернут пункт медицинской помощи. А после того как пожарные управились с огнем и утечкой, к месту ЧС выдвинулся восстановительный поезд станции Петропавловск. Его личный состав поставил цистерну на рельсы и устранил пов­реждения железнодорожной инфраструктуры.

Пассивными участниками учений стали жители близлежащих домов, на них отработали систему оповещения о ЧС. Активными – учащиеся железнодорожного колледжа: ребят эвакуировали в безопасное место, они потренировались в использовании средств индивидуальной защиты. Урок был полезным, в силу специфики изб­ранной работы будущие железнодорожники обязаны уметь грамотно действовать в экстренных условиях.

Комплекс мероприятий, позволивший в короткий срок ликвидировать опас­ную по масштабу и возможным последствиям ситуацию, был проведен четко и оперативно.

Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область