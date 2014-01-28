Все решилось в овертайме

Очередной матч в рамках КХЛ запомнился бескомпромиссной борьбой. Наши хоккеисты отпраздновали победу над «Авангардом» в дополнительное время. Окончательный счет игры – 5:4. А вышли казахстанцы вперед на девятой минуте встречи, когда цели достиг бросок Брэндона Боченски.

Во втором игровом отрезке он же смог оформить дубль, но хозяева льда ответили тремя забитыми шайбами. Тем не менее «барсы» усилиями Константина Руденко и Найджела Доуса вновь вывели команду вперед, но омичи до окончания основного времени сумели восстановить равновесие. Победу астанинцам на 44-й секунде овертайма принес Константин Руденко, который, как и Брендон, оформил в этот день дубль.

Абзал КАМБАР

фото с сайта ХК «Авангард»