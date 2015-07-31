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Все решится в Астане
Абзал КАМБАР
Встреча закончилась со счетом 0:0. По ходу всей встречи наши футболисты имели небольшое преимущество. Игроки столичного клуба неплохо контролировали мяч, а финны, очень уж уповая на оборонительные редуты, лишь во второй половине встречи немного постарались обострить атакующие действия, но успеха так и не добились.
Казахстанцы, не использовав свои моменты, также в принципе остались довольны результатом. Теперь итог противостояния будет решаться в Астане 5 сентября. Игра показала, что североевропейский клуб вполне «проходим». Немного точности в атаке и предельная концентрация в обороне во главе с выздоровевшим голкипером клуба и национальной сборной Казахстана Ненадом Эричем (очень уверенно сыгравшем в Хельсинки) должны вывести наш клуб в следующий этап.
Сезон начали с победы
Столичный хоккейный клуб «Барыс» обыграл швейцарский «Давос» в товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Давосе, завершилась со счетом 6:3 в пользу астанинцев. Шайбы в составе нашей команды забивали Вячеслав Трясунов, Кирилл Савицкий, Константин Руденко, Талгат Жайлауов, Константин Пушкарев и Евгений Рымарев. Голы забивались на любой вкус – в равенстве, большинстве и меньшинстве. Этот матч стал первым для нового главного тренера «Барыса» Ерлана Сагымбаева. Стоит отметить, что в составе нашей дружины на лед не выходили лучшая тройка КХЛ сезона 2014–2015 Брендон Боченски – Дастин Бойд – Найджел Доус, а также самая результативная пара защитников Кевин Даллмэн и Майк Ландин.

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