Все решится в Никосии Свежий выпуск 373 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Матч «Астаны» и кипрского «АПОЭЛа»­, закончился со счетом 1:0 в нашу пользу. К слову, в этот день был также установлен рекорд посещаемости отечественных стадионов.

Казахстанцы с первых же минут обрушили град атак на ворота островитян. Они быстро передвигались по флангам, дважды успели подать острые угловые, но мяч до поры до времени никак не желал пересекать заветную линию. Тем более, что в этот день великолепно действовал голкипер киприотов голландец Бой Ватерман. И все же фортуна улыбнулась «Астане» на 14-й минуте. Очередной навес в штрафной гостей закончился точным и хлестким ударом Бауыржана Джолчиева. Переполненный стадион был в восторге.

Могли ли казахстанцы забить еще голы? Вполне. Но после результативной атаки они резко сбросили темп в нападении, в то время как киприоты наоборот его увеличили. Правда, глобального преимущества это им не дало. В оставшееся время гости лишь два раза действительно угрожали воротам «Астаны».

В то же время «Астана» только за счет контратак могла четырежды увеличить счет, но то Джолчиев бил прямо во вратаря, то наш полузащитник Фокси Кетевоама отличался неточностью.

Тем не менее «Астана» победила. Счет хоть и минимальный, но оставляет большие надежды на то, что клуб из Казахстана впервые в отечественной истории выйдет из рамок квалификации и пробьется в основную сетку самого престижного клубного первенства континента. Напомним, что ответный матч пройдет 26 августа в Никосии.

Победа «Астаны» к тому же позволила нашей стране по количеству набранных баллов догнать Словакию в рейтинге стран УЕФА (теперь мы делим с ними 31-е место), а добавятся ли очередные очки, узнаем после сегодняшней игры «Кайрата» в Лиге Европы против французского «Бордо».