Все риски – под контроль

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Насихат Оркушпаева

Около тысячи фактов завышения стоимости государственных закупок выявлено в Казахстане в 2022 году благодаря деятельности общественного совета Агентства по противодействию коррупции.

В Послании 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил важность объединения усилий государства и граждан в борьбе с коррупцией путем усиления общественного контроля. Благодаря такому контролю удалось выявить коррупционные нарушения в области ЖКХ, строительства, а также при проведении госзакупок.

– На сегодня мы имеем филиалы во всех регионах страны, за прошлый год нами оказана бесплатная юридическая помощь 2 500 гражданам, всего в организацию поступило более 5 000 обращений, – сказал на брифинге в СЦК член общественного совета Агентства по противодействию коррупции Дидар Смагулов. – Мы не дублируем деятельность государственных органов, в частности Антикора. У нас нет таких полномочий. Тем не менее по нашим обращениям в течение 2022 года возбуждено 42 уголовных дела, большинство из которых коррупционного характера. В рамках этих дел и других обращений в бюджет возвращено более 250 миллионов тенге, выплаченных незаконно.

Мониторинг коррупционных рисков, по словам председателя общественного совета Марата Башимова, позволил выя­вить ряд нарушений и при реализации проекта ArtSport. К примеру, в Шымкенте у восьми исполнителей программы обнаружены хищения на сумму 56 млн тенге. Однако по фактам взяточничества и воровства бюджетных денег в числе лидеров по-прежнему остается строительная отрасль. В СКО, по данным Дидара Смагулова, при возведении физкультурно-оздоровительного комплекса похищено и растрачено 118 млн тенге. А ущерб при ремонте участков дороги Каркаралинск – К. Аманжолова – Аккора – Сарыобалы в Карагандинской области составил 782,5 млн тенге.

– Нередки случаи, когда чиновники пытались осуществить закупки по завышенным ценам. Если в целом Антикоррупционной службе удалось сэко­номить более 29 миллиардов тенге в 2022 году по госзакупкам, то среди них более 2,1 миллиарда тенге выявлено совместно с нами, – добавил спикер.

Нарушение процедур проведения госзакупок – часто встречающиеся риски. Всего по итогам 2022 года к дисциплинарной ответственности, как дополнил представитель общественного совета, привлечено 183 должностных лица, выявлено примерно 1 000 случаев завышения стоимости товаров.

Участники брифинга акцентировали внимание на важности выработки нулевой терпимости к любым проявлениям коррупции в казахстанском обществе, формировании правильного сознания в борьбе с социальным злом.

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