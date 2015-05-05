Все руководство Нацбанка сменил глава Таджикистана
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправил в отставку председателя Нацбанка республики (НБТ) Абдуджаббора Ширинова и всех троих его заместителей на фоне стремительного обвала курса сомони и дефицита иностранной валюты в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Как сообщается, на место главы НБТ назначен Джамшед Нурмахмадзода, работавший в 2006–2012 годах заместителем министра финансов республики, а последние два года – председателем правления таджикского коммерческого "Амонатбанка", 100% акций которого принадлежат государству.
Пока назначен только первый заместитель главы НБТ. Им стал Джамолиддин Нуралиев, зять президента. С 2007 года он работал заместителем министра финансов, с марта 2010 года – его первым заместителем.
Новый глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода заявил сегодня журналистам, что руководство Нацбанка займется в первую очередь решением проблем на валютном рынке.
"В настоящее время важнейшей нашей задачей является вопрос упорядочения валютного рынка в стране. Эти задачи перед новым руководством Национального банка были поставлены президентом республики. Все наши усилия будут в этом направлении", – сказал он.
Нацбанк также выступил с заявлением, пообещав отменить в скором времени меры по фактическому запрету продажи иностранной валюты частным лицам.
"НБТ не видит повода для резких скачков курса доллара на валютном рынке в ближайшем будущем, – говорится в заявлении. – Тот пик, который мы наблюдали в январе – феврале этого года, больше не повторится".
В Таджикистане на фоне уменьшения притока денежных переводов из России в марте – апреле этого года возник дефицит иностранной валюты. НБТ сначала пытался решить проблему за счет проведения интервенций, а затем запретил куплю-продажу валюты. Эти решения привели к обвалу официального курса сомони с начала 2015 года к пятому мая на 15,5% – до 6,2794 сомони за один доллар, тогда как за весь 2014 год курс снизился на 10%.
В настоящее время продать доллары США достаточно просто, а приобрести их почти невозможно: коммерческие банки, согласно распоряжению НБТ, имеют право продавать не более 100 долларов в рамках одной обменной операции и только после заполнения двухстраничной анкеты, где нужно указать паспортные данные, адрес, телефон и причину, побудившую купить иностранную валюту. Фактически большинство обменных пунктов и отделений комбанков отказываются продавать наличные доллары, ссылаясь на их отсутствие.